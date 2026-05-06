Châu Âu đối mặt với “cú sốc an ninh" khi Mỹ rút quân khỏi Đức

Quyết định mới đây của tổng thống Donald Trump khi rút quân khỏi Đức làm dấy lên lo ngại về an ninh châu Âu, đặt NATO trước thách thức mới.

Việc Tổng thống Donald Trump dự kiến rút thêm binh sĩ Mỹ khỏi Đức đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới quan sát quốc tế. Động thái này được cho là có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và các đồng minh châu Âu, trong đó có Đức, đồng thời đặt ra những dấu hỏi về mức độ cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực.

Trong bối cảnh môi trường địa chính trị tiếp tục biến động, việc cắt giảm hiện diện quân sự có nguy cơ ảnh hưởng đến cấu trúc phòng thủ chung, buộc châu Âu phải điều chỉnh chiến lược. Nhiều ý kiến nhận định đây sẽ là phép thử quan trọng đối với sự gắn kết và vai trò của NATO trong thời gian tới./.