Saudi Arabia đối mặt “bài toán khó” khi Trung Đông leo thang xung đột

Xung đột giữa Mỹ,Israel với Iran làm gia tăng sức ép lên Saudi Arabia, từ eo biển Hormuz đến OPEC, buộc Riyadh phải đánh giá lại và định hình chiến lược dài hạn.

Dương Linh
Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran, đang đặt Saudi Arabia trước những thách thức chiến lược chưa từng có. Nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch – cùng với những bất đồng ngày càng rõ với UAE và biến động trong OPEC, đang tạo sức ép lớn lên nền kinh tế phụ thuộc dầu mỏ của Riyadh.

Theo đánh giá của Chatham House, các yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình triển khai Vision 2030 – kế hoạch đa dạng hóa kinh tế đầy tham vọng của Saudi Arabia. Trong bối cảnh đó, Thái tử Mohammed bin Salman được cho là đang cân nhắc điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng thận trọng hơn, nhằm thích ứng với cục diện khu vực nhiều biến động, đồng thời bảo đảm lợi ích chiến lược dài hạn của Saudi Arabia./.

