UAE rời OPEC gây sức ép lên Saudi Arabia

Theo AGBI - trang tin chuyên phân tích tình hình kinh tế vùng Vịnh, quyết định rời khỏi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ gây sức ép đáng kể lên Saudi Arabia, đặc biệt trong việc điều tiết thị trường dầu mỏ và triển khai các kế hoạch phát triển dài hạn.

Là nước sản xuất lớn nhất và giữ vai trò lãnh đạo trên thực tế trong OPEC, Saudi Arabia được cho là sẽ phải gánh thêm trách nhiệm trong việc duy trì sự ổn định của tổ chức, trong khi khả năng ảnh hưởng tới thị trường toàn cầu có thể suy giảm.

Chuyên gia Kate Dourian của Viện nghiên cứu về các quốc gia vùng Vịnh có trụ sở tại Washington, nhấn mạnh rằng, động thái của UAE là “một đòn giáng” đối với Riyadh, dù tác động kinh tế trong ngắn hạn có thể chưa rõ rệt.

Trong nhiều năm, Saudi Arabia theo đuổi chính sách kiểm soát sản lượng nhằm giữ giá dầu, trong khi UAE chủ trương tăng khai thác để mở rộng xuất khẩu. Việc rời OPEC cho phép UAE linh hoạt hơn về sản lượng, dù khả năng xuất khẩu trước mắt vẫn chịu hạn chế do tuyến vận tải qua Strait of Hormuz.

Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng việc UAE rút lui có thể làm suy yếu vai trò điều tiết thị trường của OPEC, trong bối cảnh thị phần của tổ chức này đã giảm xuống khoảng 35% sản lượng toàn cầu.

Theo bà Monica Malik (Ngân hàng Thương mại Abu Dhabi), điều này sẽ khiến việc quản lý thị trường dầu mỏ trong trung hạn trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, theo ông Andreas Krieg (Đại học King's College London), đối với Saudi Arabia, áp lực có thể gia tăng khi nước này phải lựa chọn giữa việc cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu hoặc tăng khai thác để giữ thị phần. Cả hai phương án đều có thể làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách.

Diễn biến mới cũng được cho là có thể tác động tới việc triển khai chương trình cải cách kinh tế Vision 2030 của Saudi Arabia, trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh sẽ khiến việc lập kế hoạch tài chính dài hạn trở nên phức tạp hơn.

Ngoài ra, quyết định của UAE được xem là dấu hiệu cho thấy cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn trong khu vực vùng Vịnh đang gia tăng, không chỉ trong các lĩnh vực mới nổi mà còn lan sang cả ngành năng lượng./.

Các thành viên OPEC+ không có ý định rời khỏi OPEC+ như UAE Nga và một số đại biểu trong liên minh cho biết họ không có ý định rời khỏi OPEC+ như UAE, đồng thời không cho rằng động thái này sẽ kích hoạt làn sóng rút lui hàng loạt.