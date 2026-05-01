Hà Nội: Các loại xe ôtô tải Pickup được phép hoạt động 24/24h

Việc cho phép xe bán tải lưu thông 24/24h được xem là động thái phù hợp với thực tế sử dụng hiện nay, khi loại phương tiện này vừa phục vụ nhu cầu cá nhân, vừa kết hợp vận chuyển hàng hóa quy mô nhỏ.

Ngày 1/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01 ngày 4/1/2026 quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, các loại xe ôtô tải Pickup được phép hoạt động 24/24h, thay cho quyết định hạn chế theo khung giờ như xe tải thông dụng.

Ngoài ra, các loại xe cùng được cấp phép hoạt động 24/24 gồm xe trung chuyển hành khách; xe hợp đồng đến 29 chỗ.

Xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe giường nằm hoạt động ngoài giờ cao điểm; vào giờ cao điểm phải được Công an thành phố Hà Nội chấp thuận bằng văn bản. Giờ cao điểm được ấn định theo khung giờ sáng 6h00 đến 9h00; Chiều 16h00 từ 19h30./.