Căng thẳng Hormuz leo thang khi Mỹ và Iran chuyển sang “ngoại giao pháo hạm”

Căng thẳng tại eo biển Hormuz đang bước vào giai đoạn mới khi Mỹ và Iran chuyển trọng tâm đối đầu từ các mục tiêu trên bộ sang kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược. Quyết định đình chỉ tấn công hạ tầng của Iran được cho là sự điều chỉnh chiến lược, nhằm gia tăng sức ép bằng hiện diện quân sự trên biển. Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao còn mong manh, Hormuz trở thành điểm nóng thể hiện rõ cạnh tranh quyền lực và khả năng áp đặt phong tỏa. Diễn biến này không chỉ tác động tới an ninh khu vực mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn đối với thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu, khi phần lớn nguồn cung dầu mỏ thế giới phụ thuộc vào tuyến đường huyết mạch này./.