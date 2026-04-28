Xung đột tại Trung Đông: Iran tuyên bố Mỹ không còn khả năng “áp đặt” chính sách

Ngày 28/4, phía Iran tuyên bố Mỹ không còn ở vị thế có thể “áp đặt” chính sách đối với các quốc gia khác, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc đề xuất mới từ Tehran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Theo truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, ông Reza Talaei-Nik, cho biết: “Mỹ không còn ở vị thế áp đặt chính sách đối với các quốc gia độc lập”, đồng thời cho rằng Washington sẽ phải “chấp nhận từ bỏ các yêu sách phi lý.”

Tổng thống Donald Trump hôm 25/4 cho biết Mỹ đã nhận được một đề xuất mới từ phía Iran, ngay sau khi ông quyết định hủy chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ đến Islamabad (Pakistan).

Theo các nguồn tin và quan chức Mỹ, đề xuất của Iran được chuyển qua trung gian Pakistan nêu rõ việc tạm gác vấn đề hạt nhân cho đến khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel kết thúc, đồng thời tháo gỡ bế tắc về hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Động thái này được xem là nỗ lực mới nhất của Tehran nhằm phá vỡ thế bế tắc ngoại giao, vốn vẫn kéo dài dù hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh hồi đầu tháng. Tuy nhiên, Washington phản ứng thận trọng.

Nhà Trắng mới đây xác nhận Tổng thống Mỹ đã họp kín với các cố vấn an ninh cấp cao để thảo luận đề xuất từ Iran. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đề xuất này đang được xem xét, nhưng không xác nhận liệu ông Trump có chấp nhận hay không.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đánh giá đề xuất “tốt hơn dự kiến,” song vẫn đặt câu hỏi về tính thực chất. Ông Rubio cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm ngăn chặn hoàn toàn khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Liên quan các phản ứng quốc tế đối với diễn biến xung đột hiện tại, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng ngày cho rằng Mỹ chưa có chiến lược rõ ràng, đồng thời cảnh báo tình hình đang leo thang mà chưa có lối thoát cụ thể.

Phát biểu trong chuyến thăm một trường học tại bang North Rhine-Westphalia, ông Merz nhận định Iran đang thể hiện khả năng chống chịu mạnh hơn dự kiến, trong khi tiến trình đàm phán của Mỹ chưa cho thấy định hướng thuyết phục. Ông nhấn mạnh thách thức lớn trong các cuộc xung đột là không chỉ cách thức can dự mà còn là chiến lược rút lui.

Theo nhà lãnh đạo Đức, căng thẳng tại Trung Đông đang gây tác động tiêu cực đáng kể tới kinh tế Đức, làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng.

Ông Merz cho biết Đức vẫn duy trì đề xuất triển khai tàu rà phá thủy lôi nhằm hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là các bên phải chấm dứt xung đột./.

Iran tuyên bố "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội hôm 17/4 cho hay "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.

