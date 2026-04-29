Israel tuyên bố không có ý định chiếm lãnh thổ tại Liban

Israel tuyên bố không theo đuổi mục tiêu chiếm lãnh thổ tại Liban, trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục phát đi cảnh báo sơ tán mới và tiến hành không kích ở miền Nam Liban.

Phát biểu tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nói rằng Israel “không có tham vọng chiếm lãnh thổ” tại Liban, nhấn mạnh sự hiện diện quân sự của nước này chỉ nhằm “bảo vệ công dân.”

Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn tiếp tục phát cảnh báo sơ tán đối với hơn 10 thị trấn và làng mạc ở miền Nam Lebanon, yêu cầu người dân di chuyển về phía Bắc.

Sau đó, truyền thông Liban cho biết nhiều khu vực đã bị không kích.

Các khu vực được cảnh báo sơ tán dường như nằm gần hoặc ngoài khu vực mà Israel gọi là “đường vàng” trên lãnh thổ Liban, nơi quân đội Israel đang triển khai hoạt động sau khi mở chiến dịch quân sự từ đầu tháng 3 nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và Liban đạt được giữa hai bên từ giữa tháng 4, giao tranh vẫn tiếp diễn với các cáo buộc vi phạm lẫn nhau.

Israel cho biết đã đối phó nhiều mục tiêu trên không, trong khi cáo buộc lực lượng Hezbollah sử dụng thiết bị bay không người lái mang chất nổ nhằm vào binh sĩ Israel.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel vào ngày 28/4 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 nhân viên cứu hộ thuộc lực lượng Phòng vệ Dân sự đang làm nhiệm vụ tại làng Majdal Zoun. Tổng thống Liban Joseph Aoun phản đối mạnh mẽ vụ việc, cho rằng việc nhắm vào lực lượng cứu hộ là vi phạm luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Hezbollah tuyên bố đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái Hermes 900 của Israel bằng tên lửa phòng không, trong khi Israel cho biết một nhà thầu dân sự làm việc cho Bộ Quốc phòng nước này đã thiệt mạng trong khu vực giao tranh.

Trong bối cảnh bất ổn kéo dài, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đề xuất đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy một thỏa thuận liên quan đến lực lượng Hezbollah.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, sáng kiến này bao gồm việc Ankara sẵn sàng tham gia tích cực vào xử lý vấn đề Hezbollah, qua đó thể hiện nỗ lực mở rộng vai trò và ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực Trung Đông. Đến nay, phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chấp nhận hay bác bỏ đề xuất.

Trong khi đó, phản ứng từ phía Liban được đánh giá là thận trọng. Theo các nguồn tin, chính phủ Liban lo ngại việc chấp nhận vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn đến gia tăng ảnh hưởng của Ankara, qua đó làm phức tạp thêm cán cân chính trị vốn mong manh trong nước.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ từng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào liên quan Iran cũng cần tính đến Liban. Gần đây, Ankara đã chuyển khoảng 360 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới người dân phải sơ tán tại Liban thông qua cảng Beirut.

Hiện hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa tại miền Nam Liban và thủ đô Beirut kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong bối cảnh này, các sáng kiến trung gian mới được xem là nỗ lực nhằm tìm kiếm lối thoát ngoại giao, dù còn đối mặt nhiều rào cản về lợi ích và ảnh hưởng giữa các bên liên quan./.

