UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách

Ngày 28/4, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết quyết định về việc rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là “hoàn toàn mang tính chính sách” nhằm chuẩn bị cho tương lai của đất nước.

Là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 7 thế giới, UAE chính thức thông báo sẽ rút khỏi OPEC sau hơn 5 thập kỷ. Quyết định này có hiệu lực vào ngày 1/5. UAE đồng thời rút khỏi các nghĩa vụ trong khuôn khổ liên minh OPEC+, vốn bao gồm các thành viên không thuộc OPEC do Nga dẫn đầu.

Bộ trưởng Al Mazrouei nhấn mạnh rằng đây là quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, xuất phát từ tầm nhìn chiến lược và kinh tế dài hạn, hoàn toàn không mang ý nghĩa chính trị.

Ông cho rằng thời điểm hiện tại là phù hợp vì tác động đến giá dầu và các nhà sản xuất khác, đặc biệt là các đối tác trong OPEC+, sẽ ở mức tối thiểu. Ông cũng lưu ý rằng việc đưa ra quyết định độc lập vốn nhanh hơn so với việc phải đàm phán trong một tập thể.

Việc rời khỏi OPEC được kỳ vọng sẽ mang lại cho UAE sự linh hoạt và khả năng ứng phó tốt hơn trong quản lý thị trường dầu mỏ, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu sụt giảm do xung đột Mỹ-Israel và Iran. Đây cũng là một phần trong kế hoạch quốc gia hướng tới quyền tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào bất kỳ khối liên minh nào.

Trước khi xung đột nổ ra, UAE sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi eo biển Hormuz đóng cửa, sản lượng đã giảm 44%, xuống còn khoảng 1,9 triệu thùng mỗi ngày trong tháng Ba. Công suất sản xuất tối đa hiện tại của UAE đạt 4,85 triệu thùng mỗi ngày.

Khi được hỏi về khả năng nâng mức này lên 5 triệu thùng vào năm 2027, Bộ trưởng Al Mazrouei cho rằng điều đó là khả thi, song nhấn mạnh UAE sẽ hành động như một nhà sản xuất có trách nhiệm - chỉ cung cấp những gì thị trường cần, không hành động vội vàng và không làm mất cân bằng cung cầu.

Ông cũng khẳng định UAE sở hữu một trong những tiêu chuẩn cường độ carbon sạch nhất thế giới.

Cùng với các nhà sản xuất dầu mỏ quan trọng khác ở Vùng Vịnh là Saudi Arabia và Kuwait, UAE đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dầu từ Trung Đông, khu vực chiếm 30% sản lượng dầu mỏ toàn cầu.

Trước đó, Qatar đã rời OPEC vào năm 2019, còn Bahrain và Oman dù không là thành viên OPEC nhưng cùng chung mục tiêu quản lý nguồn cung của tổ chức này./.

