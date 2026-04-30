Hà Nội quyết tâm xử lý 10 triệu tấn rác tồn lưu suốt 30 năm

Ngày 29/4, Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức Lễ động thổ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội.

Dự án được kỳ vọng tạo bước chuyển trong xử lý khoảng 10 triệu tấn rác đã chôn lấp suốt 30 năm qua.

Theo Quyết định số 775 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án triển khai theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 2 tập trung xử lý lượng rác tồn lưu lâu năm của Thủ đô.

Giai đoạn 1 của nhà máy hiện đã vận hành với công suất xử lý khoảng 5.000 tấn rác/ngày đêm, phát điện 90MW. Ở giai đoạn mở rộng, nhà máy sẽ xử lý thêm 1.600 tấn rác chôn lấp mỗi ngày, nâng tổng công suất phát điện lên 135MW, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, dự kiến đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành trong quý 4 năm 2027.

Dự án có tổng vốn đầu tư 12.999 tỷ đồng (hơn 539 triệu USD), trong đó phần mở rộng khoảng 5.830 tỷ đồng.

Trên nền tảng đó, Nhà máy điện rác Sóc Sơn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng lãnh đạo và nhân dân Thủ đô trong công tác xử lý chất thải của Hà Nội./.

