Kết quả đo nồng độ cồn của cô gái gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Tối 13/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả đo nồng độ cồn của nữ tài xế trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn).

Bản tin 60s ngày 14/4/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Kết quả đo nồng độ cồn của cô gái có biểu hiện lạ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội.

Siêu bão Sinlaku áp sát Bắc Mariana, duy trì với cường độ rất mạnh.

Xăng E10 tương thích hơn 90% phương tiện, triển khai bán toàn quốc từ ngày 30/4.

VTV chính thức công bố sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026.

Nắng nóng đầu mùa hiếm gặp ở cả nước khi nào hạ nhiệt?

Iran chỉ trích phong tỏa eo biển Hormuz, nhiều nước kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải.

Nga đề xuất tiếp nhận urani làm giàu của Iran.

Israel tiến hành loạt không kích tại Liban, 6 người thiệt mạng./.