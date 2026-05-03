Quảng Trị: Tai nạn giao thông trên đường cao tốc, 2 người thương vong

Trưa 3/5, Ủy ban Nhân dân xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên tuyến đường cao tốc Bùng-Vạn Ninh đoạn qua địa phận xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km615+900 cao tốc Bùng-Vạn Ninh (đoạn qua thôn Tân Hội, xã Bắc Trạch), xe tải mang biển kiểm soát 35H-011.XX do anh N.Đ.L (sinh năm 1995, trú tại xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Nam-Bắc, trên xe có anh N.V.L (sinh năm 1998).

Khi đến vị trí trên, xe tải va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 74H-042.XX, kéo theo rơ-moóc 73RM-004.XX do anh B.V.Đ (sinh năm 1989, trú tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh N.V.L bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình nhưng không qua khỏi; anh N.Đ.L bị thương; 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân.Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định./.

Quảng Ngãi: Lật xe tải ở chân đèo Violak khiến 3 người thương vong Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2/5, tại Km58+700 Quốc lộ 24, đoạn thuộc khu vực chân đèo Violak xảy ra vụ lật xe tải, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng Quảng Ngãi điều tra.