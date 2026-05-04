Hà Nội sắp hoàn tất bàn giao mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Xuyên qua 2 kỳ nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4-1/5, chính quyền phường Hồng Hà (Hà Nội) đã cấp tập huy động lực lượng ngày đêm tháo dỡ các công trình, nhà cửa... để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị Thủ đô. Đây là tuyến kết nối trực tiếp khu vực trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông, góp phần hoàn chỉnh trục giao thông Đông-Tây, tạo dư địa phát triển mạnh mẽ cho đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và kinh tế-xã hội của thành phố.

Trong dự án này, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà (Hà Nội) được giao trách nhiệm giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường là 44.486,8m2, tương ứng 335 trường hợp (gồm đất của 9 tổ chức và 326 hộ gia đình, cá nhân). Xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu “then chốt của then chốt,” ngay từ khi triển khai, phường Hồng Hà đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.

Chính quyền phường đã thành lập các tổ công tác với sự tham gia của Ủy ban Nhân dân phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà,” trao đổi, giải thích về chính sách, lắng nghe và kịp thời giải quyết các kiến nghị của người dân. Qua đó, từng bước tạo được sự tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ tích cực từ phía nhân dân.

Trong suốt 1 tuần nghỉ lễ, chính quyền phường đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân còn lại cùng đồng thuận bàn giao mặt bằng. Nhờ vậy, đến nay, đã có 8 tổ chức và 324/326 hộ gia đình, cá nhân chấp thuận bàn giao mặt bằng (đạt tỷ lệ 99%); trong đó, nhiều hộ dân tự nguyện bàn giao trước thời hạn, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và chia sẻ vì lợi ích chung của Thủ đô.

Ông Lê Hồng Thắng (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà) cho biết: Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố và với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, cả hệ thống chính trị phường đã tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc xuyên ngày nghỉ, làm việc ngoài giờ hành chính để tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Với quyết tâm chính trị cao, phường đã triển khai đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tuyên truyền, vận động; đối thoại, nắm tình hình nhân dân đến hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tháo dỡ, bàn giao mặt bằng.Mặc dù, khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung phức tạp, phát sinh trong quá trình thực hiện, song nhờ làm tốt công tác dân vận, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, phường đã từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng yêu cầu của thành phố.

“Chúng tôi dốc toàn lực tập trung cho công việc với phương châm không để nhà thầu chờ mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà nhấn mạnh.

Trong suốt thời gian nghỉ lễ, đơn vị thi công phá dỡ đã tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gồm 5 máy cẩu xúc cỡ lớn, 20 xe tải loại 20 tấn và gần 50 công nhân tổ chức thi công liên tục theo 3 ca/ngày.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường còn huy động hàng trăm người thuộc lực lượng tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cảnh sát trật tự, dân quân cùng các tổ chức chính trị-xã hội của phường... phối hợp tham gia bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đồ đạc; đồng thời, bảo đảm quá trình tổ chức phá dỡ, bàn giao mặt bằng được triển khai an toàn, thông suốt, đúng tiến độ.

Tại công trường, tranh thủ những lúc thời tiết thuận lợi, công nhân chia ca làm việc với cường độ cao, không để gián đoạn dù ngày hay đêm. Mô hình “3 ca 4 kíp” được áp dụng nhằm tận dụng tối đa thời gian. Nhiều người ăn, nghỉ ngay tại công trường để đảm bảo tiến độ thực hiện, mỗi vị trí đều có lực lượng thay thế kịp thời, duy trì tiến độ ổn định song song với kiểm soát chất lượng tốt.

Anh Nguyễn Văn Tấn (đại diện Công ty Quốc Anh - Nhà thầu thi công xây dựng hạng mục phá dỡ mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo) cho biết, nhiệm vụ của chúng tôi là thi công gấp rút, đáp ứng yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng cho phường Hồng Hà nên chúng tôi bố trí công nhân thi công xuyên ngày nghỉ lễ, làm việc cả ngày lẫn đêm.

“Với tôi và các anh em công nhân làm nhiệm vụ thi công xuyên ngày nghỉ lễ, được góp phần xây dựng cây cầu trọng điểm này của thành phố Hà Nội là điều vinh dự của chúng tôi. Vì vậy, anh em làm việc rất hăng say, lao động quên mệt mỏi,” anh Nguyễn Văn Tấn cho hay.

Đặc biệt, nhà anh Tấn (ở phố Vạn Kiếp, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội) cũng thuộc diện giải tỏa phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo. Gia đình anh cùng nhiều gia đình khác trong khu vực đã tự nguyện bàn giao sớm mặt bằng cho dự án với chung một mong muốn “Hà Nội thực hiện đúng tiến độ đề ra, góp phần phát triển Thủ đô ngày càng giàu mạnh và phát triển vươn tầm thế giới, trở thành một trong những cây cầu được kỳ vọng là đẹp nhất Thủ đô.”

Với quyết tâm cao, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà đã “chạm mốc” bàn giao mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo với tỷ lệ 99% số hộ gia đình, cá nhân chấp thuận bàn giao mặt bằng.

Đây là nỗ lực của chính quyền nhằm đảm bảo các điều kiện về tiến độ để dự án cầu Trần Hưng Đạo sớm được triển khai thi công, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại./.

