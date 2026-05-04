Xử lý sự cố đàn bò đi vào tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ

Sáng 4/5, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 thuộc Khu Quản lý đường bộ 2 cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung khắc phục sự cố một đàn bò đi vào tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 4/5. Thời điểm này, trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ, một đơn vị thi công thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang thi công hạng mục đường hạ tải.

Trong quá trình thi công, đơn vị đã mở hàng rào để vận chuyển vật liệu và máy móc vào công trường. Từ lối mở này, một đàn bò đã đi vào khu vực cao tốc.

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị bảo trì cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kịp thời có mặt, tổ chức xua đuổi đàn bò ra khỏi phạm vi đường cao tốc, bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng thời, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 đã chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị liên quan, đặc biệt là đơn vị thi công, tăng cường kiểm soát, không để xảy ra tình trạng tương tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Trước đó, sáng 4/5, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một ôtô di chuyển trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ, đoạn Km728 hướng Bắc-Nam qua địa bàn xã Cồn Tiên, bất ngờ gặp một đàn bò đi trên đường.

Để bảo đảm an toàn, phương tiện đã giảm tốc độ, dừng lại chờ đàn bò đi qua rồi tiếp tục hành trình./.

