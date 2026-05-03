Gần 1,7 triệu khách di chuyển bằng hàng không dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5

Cục Hàng không Việt Nam vừa thông tin về tình hình vận chuyển hàng không trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ 25-27/4 và 30/4-3/5).

Sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 1,68 triệu khách và 27.450 tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, vận chuyển nội địa đạt 675.140 khách và 3.400 tấn hàng hóa, giảm 7,5% về hành khách và giảm 11,6% về hàng hóa. Vận chuyển quốc tế đạt hơn 1 triệu khách và 24,05 nghìn tấn hàng hóa, tăng 10% về hành khách và tăng 10,6% về hàng hóa.

Riêng các hãng hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển đạt 1,03 triệu khách và 7,9 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng giảm 7,3% về hành khách và tăng 3,5% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 675.140 khách và 3.400 tấn hàng hóa, giảm 7,5% về hành khách và giảm 11,6% về hàng hóa). Vận chuyển quốc tế đạt 356.710 khách và 4.490 tấn hàng hóa, giảm 6,8% về hành khách và tăng 19,1% về hàng hóa.

Trong giai đoạn nghỉ lễ tính đến hết ngày 2/5, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 4.748 chuyến bay cất cánh. Cụ thể, số chuyến bay khởi hành đúng giờ (OTP) là 4.062 chuyến, đạt tỷ lệ OTP trung bình 85,6%. Trong giai đoạn này, số chuyến bay bị hủy của các hãng hàng không Việt Nam là 56 chuyến.

Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận, kết quả thị trường hàng không trong dịp nghỉ lễ ghi nhận mức tăng trưởng cao ở sản lượng hành khách quốc tế, tuy sản lượng hành khách nội địa có giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đánh giá về tổng thể hoạt động khai thác vận chuyển hàng không trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30/4-1/5 đã diễn ra an toàn, chất lượng dịch vụ được duy trì và bảo đảm. Tỷ lệ đúng giờ ghi nhận kết quả cao trên 80% qua các ngày từ đầu kỳ nghỉ lễ.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn nghỉ lễ, các đơn vị trong ngành hàng không đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác ứng trực, duy trì kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ hàng không; bảo đảm hoạt động khai thác được diễn ra liên tục, thông suốt.

Các vấn đề phát sinh tại các cảng hàng không, sân bay được các đơn vị chức năng xử lý theo đúng thẩm quyền; không phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác. Vấn đề phục vụ hành khách các chuyến bay chậm, hủy chuyến được thực hiện theo đúng quy định./.

