Gần 3.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trên cả nước trong ngày 2/5

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người.

So với ngày 2/5/2025 giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương.

Các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 17.257 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, lập biên bản xử lý 14.943 trường hợp.

Trong số đó, qua hệ thống giám sát đã phát hiện (gửi thông báo phạt nguội) 1.037 trường hợp vi phạm; lập biên bản 41 trường hợp.

Qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.190 trường hợp vi phạm; lập biên bản 416 trường hợp; số trường hợp đã lập biên bản do Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị địa phương khác phát hiện, gửi thông tin để xử lý (cả những trường hợp thời gian trước) là 7 trường hợp. Tiếp nhận các tin báo vi phạm từ phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, người dân cung cấp là 8 trường hợp; lập biên bản 9 trường hợp.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trực tiếp trên tuyến đường bộ, Công an các địa phương phát hiện 14.403 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.470 trường hợp; phạt tiền ước tính hơn 40 tỷ đồng; tạm giữ 67 xe ôtô, 3.872 xe môtô, 260 phương tiện khác; tước 401 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.149 trường hợp.

Trong số đó, vi phạm về nồng độ cồn có 3.396 trường hợp; vi phạm về tốc độ có 3.562 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 35 trường hợp; quá khổ giới hạn 7 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp; chở quá số người quy định 87 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 4 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp; vi phạm ma túy 10 trường hợp./.

