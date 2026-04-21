Nhà đầu tư chậm trễ thi công cao tốc Dầu Giây-Tân Phú mặc dù đã có mặt bằng

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải-Sơn Hải (Nhà đầu tư), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú (Doanh nghiệp dự án) về việc đảm bảo tiến độ triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (đối tác công-tư).

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (Dự án) đã được ký kết hợp đồng BOT vào ngày 5/6/2025, khởi công xây dựng ngày 19/8/2025 và dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Thời gian vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều văn bản, thông báo yêu cầu Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án thực hiện các nội dung liên quan về việc triển khai thi công dự án.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, tiến độ triển khai thi công dự án đối với phạm vi các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng đang còn chậm nguy cơ không hoàn thành dự án theo quy định của hợp đồng; một số nội dung liên quan trong quá trình thi công xây dựng công trình theo các mốc chỉ đạo tại các văn bản và thông báo nêu trên, Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án chưa thực hiện.

Cụ thể, Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án chưa lập lại tiến độ thi công điều chỉnh đối với các hạng mục công trình, gói thầu phù hợp với thực tế tiếp nhận bàn giao mặt bằng của địa phương; chưa trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật đối với đoạn tuyến Km0+00-Km15+00.

Triển khai và thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025, là văn bản chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, Cục Đường bộ yêu cầu Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án nghiêm túc thực hiện theo các chỉ đạo, báo cáo kết quả gửi về Cục trước ngày 25/4/2026. Nhà đầu tư/Doanh nghiệp Dự án chịu trách nhiệm theo hợp đồng BOT đã ký kết và pháp luật về việc chậm trễ nêu trên.

Đối với phân đoạn Km0+00-Km28+00, hiện đã được bàn giao khoảng 6,35km mặt bằng, Cục Đường bộ đề nghị Doanh nghiệp dự án khẩn trương trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật với đoạn tuyến còn lại (Km0+00-Km15+00) trước ngày 25/4/2026 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Đối với phân đoạn Km29+00-Km60+243 đã được bàn giao mặt bằng 5,7km, Doanh nghiệp dự án được yêu cầu cần khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu triển khai ngay hạng mục đường công vụ để tiếp cận thi công trong tháng 4/2026 đảm bảo tiến độ dự án.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú giai đoạn 1 là đoạn đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, thuộc nhóm công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, do liên danh Trường Hải-Sơn Hải đầu tư theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư khoảng 8.496 tỷ đồng.

Tuyến có chiều dài hơn 60km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối tại xã Phú Lâm (tỉnh Đồng Nai).

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường giai đoạn 1 là 17m, giai đoạn hoàn chỉnh là 24,75m cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ như hệ thống thu phí không dừng, trung tâm điều hành, hệ thống chiếu sáng, giám sát giao thông thông minh (ITS).

Tuyến cao tốc này có vai trò quan trọng trong mạng lưới đường bộ cao tốc, góp phần hình thành trục nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tới Đồng Nai và Lâm Đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ./.

Nghị quyết số 68-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025, là văn bản chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường. Nghị quyết số 68-NQ/TW đưa ra quan điểm cốt lõi: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, được khuyến khích phát triển nhanh, bền vững, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực. Mô hình "5 thông" cho Nhà nước: Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, nguồn lực khơi thông, khó khăn được chia sẻ. Mô hình "5 tiên phong" cho doanh nghiệp: Tiên phong đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thể chế, văn hóa kinh doanh, và huy động nguồn lực phát triển đất nước.

