Tăng lượt cất, hạ cánh Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5/2026, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot) tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn nghỉ lễ 30/4-1/5/2026.

Theo đó, tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay từ 44 chuyến/giờ lên 46 chuyến/giờ trong các khung giờ ban ngày từ 6h đến 23h từ ngày 25/4 đến 5/5/2026.

“Việc triển khai điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua việc rà soát năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa khung giờ cao điểm, tránh tình trạng tàu bay chờ đợi trên không, ưu tiên các đường bay trọng điểm,” Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, việc điều chỉnh tần suất cất, hạ cánh trên cũng góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu hạn chế do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác, duy trì ổn định hoạt động tại Cảng và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ Lễ sắp tới.

Trước đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế trong dịp cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2026, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, số ghế cung ứng tăng gần 30% so với thường lệ, trong khi chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12%. Các điểm đến du lịch cũng được tăng chuyến trong dịp này, trong đó các chặng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang và Phú Quốc tăng gần 20%, còn các chặng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Huế và Quy Nhơn tăng trung bình hơn 5% so với thường lệ.

“Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu thị trường để điều hành khai thác linh hoạt, bảo đảm hoạt động bay an toàn, ổn định, đồng thời khuyến nghị hành khách chủ động đặt chỗ và xuất vé sớm để thuận tiện lựa chọn hành trình trong giai đoạn cao điểm,” ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.

Hãng hàng không Vietjet tiếp tục tăng tăng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm 30/4-1/5 là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyến bay được tập trung khai thác trên những đường bay tập trung lượng lớn nhu cầu di chuyển trong nước như các đường bay đến và đi từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc…/.

