Khuyến cáo hành khách khi sân bay nâng cấp độ kiểm soát an ninh

Trước dự báo lượng hành khách qua các cảng hàng không tăng mạnh dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, trong khi việc áp dụng biện pháp an ninh cấp độ 1 khiến quy trình soi chiếu được siết chặt, có thể kéo dài thời gian làm thủ tục, ngành hàng không đã đưa ra nhiều khuyến cáo đối với hành khách trong giai đoạn này.

Biện pháp kiểm soát an ninh cấp độ 1 là mức độ cảnh giác chủ động, được áp dụng trong các dịp lễ lớn hoặc sự kiện quan trọng.

Đây không phải là tình huống khẩn cấp mà là biện pháp dự phòng nhằm siết chặt an ninh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách trong bối cảnh lưu lượng đi lại tăng cao.

Hành khách cần chủ động thời gian, tuân thủ các quy trình kiểm tra và hướng dẫn của nhân viên hàng không để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục./.

