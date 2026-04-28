Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026: Hương vị đất trời

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026 với chủ đề "Hương vị đất trời" diễn ra trong 1 tuần, từ 26/4 đến 1/5/2026 tại thành phố Cần Thơ.

Lễ hội có trên 300 gian hàng gồm khu dành cho bánh dân gian, khu OCOP đặc sản vùng miền, khu gian hàng ẩm thực, khu hội thi bánh dân gian, khu tiểu cảnh cho các nghệ nhân biểu diễn, trình diễn các loại bánh, hướng dẫn cách làm bánh dân gian Nam Bộ.

Lễ hội có nhiều hoạt động hấp dẫn, đa dạng từ trình diễn, hướng dẫn cách làm bánh dân gian, tái hiện nghề làm bánh truyền thống, chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang, hội thi bánh dân gian và nhiều hoạt động trải nghiệm ấn tượng khác./.