Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” - mở đầu cho chuỗi chương trình chính luận đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026, diễn ra lúc 20h ngày 28/4/2026, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Netmedia phối hợp thực hiện.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2026-2031; thiết thực hướng tới kỷ niệm: 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026)...

Chương trình quy tụ hơn 2.000 nghệ sỹ, diễn viên cùng các lực lượng vũ trang, hứa hẹn mang đến một bản hùng ca nghệ thuật đặc sắc. Ban Tổ chức đã triển khai phát hành vé miễn phí thông qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận - nền tảng chính thức để đăng ký tham dự chương trình.

Khán giả không có mặt trực tiếp tại sân vận động có thể theo dõi chương trình qua sóng truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và các nền tảng số./.