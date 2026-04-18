Sâu lắng Chương trình nghệ thuật chính luận 'Bản hùng ca trên sông'

Tối 18/4, tại Bến phà Gianh II, thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh (tỉnh Quảng Trị), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông."

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Khánh Hòa; cùng đông đảo các cựu chiến binh và quần chúng nhân dân.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu (thứ 2 phải sang) cùng các đại biểu dâng hương tại Nhà thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Bến phà Gianh. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ chương trình “Bản hùng ca trên sông," các đại biểu, cựu chiến binh và đông đảo quần chúng nhân dân đã cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến tranh ác liệt tại “tọa độ lửa” Bến phà Gianh năm xưa. Nhiều câu chuyện xúc động được chia sẻ bởi các nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại khu vực này.

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình tái hiện những chiến công vang dội tại Bến phà Gianh-Cảng Gianh giai đoạn 1964-1973, qua đó khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của tuyến giao thông huyết mạch này trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chương trình đã góp phần giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa cùng diện mạo mới của Di tích Quốc gia Đặc biệt Bến phà Gianh - một “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng cũng như khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa thông điệp về hòa bình; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước.

Bến phà Gianh II nằm ở hạ lưu sông Gianh, cách cửa biển khoảng 5 km về phía Tây. Đây là một trong những điểm di tích quan trọng thuộc hệ thống di tích đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh), được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt năm 2013.

Trong phạm vi di tích còn có Tượng đài Chiến thắng sông Gianh, ghi dấu những chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Di tích Bến phà Gianh II là một trong những điểm vượt sông chiến lược trên tuyến vận tải huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Đặc biệt, di tích còn gắn với chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam trên sông Gianh vào các ngày 2 và 5/8/1964.

Bến phà Gianh vì vậy không chỉ là điểm giao thông trọng yếu mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước," trở thành chứng tích lịch sử quan trọng trong hệ thống di tích cách mạng của tỉnh Quảng Trị.

Nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh tại đây, Dự án tôn tạo Di tích Bến phà Gianh II được khởi công ngày 19/1/2026, hoàn thành sau gần 70 ngày thi công khẩn trương, tổng kinh phí xã hội hóa hơn 60 tỷ đồng.

Công trình được chỉnh trang đồng bộ trên diện tích 2,8ha, bao gồm nhiều hạng mục như: đền thờ, nhà trưng bày, nhà đón tiếp, cầu bán nguyệt, phà sắt và hệ thống cảnh quan. Việc đầu tư nâng cấp, tôn tạo di tích nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử-văn hóa đặc biệt, khắc phục tình trạng xuống cấp, ngăn ngừa nguy cơ mai một các yếu tố gốc.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông.” (Ảnh: TTXVN phát)

Dự án góp phần tôn vinh, tri ân các thế hệ đi trước, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Việc khai thác hiệu quả giá trị di tích gắn với phát triển du lịch lịch sử-văn hóa được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ di tích; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương./.

Thành cổ Quảng Trị: Tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ Hằng năm cứ đến ngày 16/9, đông đảo du khách và người dân lại trở về Thành cổ, thắp nén tâm nhang trong ngày giỗ chung để tưởng niệm, tri ân hàng ngàn anh hùng liệt sỹ.