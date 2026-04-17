Trải nghiệm đời sống vùng Đất Tổ qua Hội trại văn hóa Đền Hùng 2026

Sáng 17/4, tại khu vực đồi Phú Bùng (xã Hy Cương, Phú Thọ), Hội trại văn hóa Đền Hùng chính thức khai mạc.

Đây là một hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm 2026, góp phần phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách thập phương.

Hội trại quy tụ 18 cụm trại, đại diện cho 18 đời Vua Hùng, với sự tham gia của 148 xã, phường ở tỉnh. Mỗi cụm trại được đầu tư công phu trên diện tích khoảng 150m2, thiết kế dựa trên kiến trúc truyền thống kết hợp các họa tiết mang dấu ấn thời đại Hùng Vương, tạo nên không gian đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Hội trại được tổ chức theo hướng mở, trở thành “bảo tàng sống” giúp du khách trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa vùng Đất Tổ. Không gian mỗi trại được bố trí khoa học, gồm khu nhà trại, cổng trại, khu trưng bày sản vật, khu tuyên truyền và khu tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng.

Tại đây, nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc như hát Xoan, hát Ghẹo, ca trù… được biểu diễn thường xuyên, cùng với các trò chơi dân gian và hoạt động giao lưu văn nghệ quần chúng, tạo nên không khí lễ hội sôi động, thu hút đông đảo du khách tham gia. Đây cũng là dịp để các địa phương quảng bá sản phẩm đặc trưng, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ. Thông qua hoạt động này, hình ảnh con người, văn hóa và tiềm năng phát triển kinh tế-du lịch của vùng Đất Tổ được giới thiệu rộng rãi tới du khách trong và ngoài nước, mở ra cơ hội kết nối, tiêu thụ sản phẩm.

Tại Trại Văn hóa Cụm số 7 (gồm các xã Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan) được xây dựng như một không gian nghệ thuật tổng thể, kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương và hơi thở của đời sống đương đại.

Lấy cảm hứng chủ đạo từ văn hóa Đông Sơn và kiến trúc đình làng truyền thống, trại không chỉ tái hiện chiều sâu lịch sử mà còn gửi gắm thông điệp về sự kế thừa và phát huy bản sắc dân tộc trong tiến trình hội nhập, phát triển. Điểm nhấn nổi bật là hình tượng đôi cánh chim Lạc vươn cao, biểu trưng cho khát vọng tự do, ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của các địa phương trong cụm Thanh Thủy-Tam Nông. Hình ảnh này được đặt trong tổng thể hài hòa với biểu tượng thuyền Rồng, thể hiện sự đồng lòng, chung sức trong phát triển kinh tế-xã hội.

Cổng trại được thiết kế trang trọng, tạo ấn tượng mạnh với du khách. Đôi cánh chim Lạc nâng đỡ bảng tên “Trại Văn hóa” mang ý nghĩa truyền thống là nền tảng vững chắc cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trung tâm trại là khu nhà truyền thống mang dáng dấp đình làng, tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của làng quê Việt cổ. Tại tiền sảnh, biểu tượng trống đồng Đông Sơn góp phần khẳng định vai trò linh hồn của nền văn minh lúa nước, biểu trưng cho trí tuệ và sự gắn kết cộng đồng thời Hùng Vương.

Bên trong là không gian thờ tự với tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, án gian, hoành phi câu đối, tạo nên sự kết nối giữa truyền thống dân tộc và tư tưởng thời đại. Trại còn tái hiện Cột cờ Hưng Hóa và Tượng đài chiến thắng Tu Vũ trong thế đối xứng, góp phần tôn vinh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh của dân tộc. Mô hình tòa nhà 35 tầng Lynn Times Thanh Thủy được đưa vào như biểu tượng cho sự phát triển năng động của ngành du lịch địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy Nguyên Minh Tân thông tin Trại Văn hóa Cụm số 7 phục vụ nhu cầu tham quan của du khách, góp phần giáo dục truyền thống trực quan, sinh động. Gam màu chủ đạo đỏ-vàng cùng hệ thống hoa văn trống đồng, hình ảnh chim Lạc, mặt trời được lồng ghép tinh tế, trại đã trở thành một “bảo tàng sống," góp phần lan tỏa giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương và bồi đắp lòng yêu nước trong cộng đồng.

Ở nhiều cụm trại, các không gian được đầu tư ấn tượng, tái hiện rõ nét đời sống sinh hoạt của cư dân trung du Bắc Bộ. Tiêu biểu như cụm trại số 2 với mô hình nhà tre 5 gian truyền thống, mái lợp cỏ guột, kết hợp sân vườn, giếng nước và các tiểu cảnh dân gian, mang lại cảm giác gần gũi, mộc mạc. Khu trưng bày sản phẩm địa phương được bố trí trang trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Hội trại văn hóa Đền Hùng 2026 diễn ra từ ngày 17-26/4, gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm được tổ chức liên tục, phục vụ hàng triệu lượt khách về tham quan, chiêm bái. Sự kiện góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động của lễ hội, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh bản sắc vùng miền và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương./.

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp khai hội Giỗ Tổ Hùng Vương Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, trong không khí linh thiêng, các đại biểu thành kính dâng hương, hoa và lễ vật, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng.