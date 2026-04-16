Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Chi Pu tham gia 'Sao nhập ngũ Concert 2026'

“Sao nhập ngũ Concert 2026” do Viettel Media tổ chức sản xuất sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tại Trường đua F1, Mỹ Đình, Hà Nội.

Lấy chủ đề “Tuổi đôi mươi,” “Sao nhập ngũ Concert 2026” sẽ đem đến cho khán giả một cuộc “đối thoại” giữa hai thế hệ bằng âm nhạc đầy xúc động. Xuyên qua không gian và thời gian, đó sẽ là nơi "Tuổi đôi mươi" của những người lính năm xưa - những người đã gửi lại thanh xuân, hoài bão nơi chiến trường gặp gỡ với "Tuổi đôi mươi" của thế hệ hôm nay đang sống trong hòa bình.

Trên nhịp cầu âm nhạc, những giấc mơ còn dang dở của quá khứ sẽ được viết tiếp bằng nhiệt huyết của thực tại với những bản phối “bắt tai” giữa dòng nhạc đỏ bất hủ và các ca khúc đương đại đang thịnh hành. Một câu chuyện giàu ý nghĩa được truyền tải qua cách kể hợp thời, chương trình hứa hẹn sẽ tạo nên một bản hòa ca rực rỡ khơi dậy lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt Nam.

Nguyễn Hùng và Bùi Công Nam trong chương trình "Sao nhập ngũ Concert" 2025. (Ảnh: NSX)

Đây cũng là bước đi hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, để các giá trị văn hoá thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hơn 20 nghệ sỹ đã xác nhận góp mặt trong concert, gồm: Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Hương Giang Idol, Chi Pu, Bùi Công Nam, Kay Trần, Anh Tú, Ly Ly, Vũ Thảo My, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Hùng, Double 2T, Pháo, Hậu Hoàng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hải Đăng Doo, Captain Boy.

Cũng từ sức hút của chương trình sau 16 mùa phát sóng, người hâm mộ của “Sao nhập ngũ” không chỉ chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ từ các nghệ sỹ, mà còn nóng lòng được gặp mặt trực tiếp những “idol quân nhân” như “Mũi trưởng” Long, Chỉ huy Bùi Trung Kiên, Chỉ huy Lê Quang Nhất... Đây là màu sắc rất riêng của “Sao nhập ngũ Concert” so với những sự kiện giải trí khác trên thị trường: Một bữa tiệc âm nhạc đậm “chất lính,” một không gian thiêng liêng hội tụ những trái tim yêu nước.

Sơ đồ chỗ ngồi được bố trí hợp lý xung quanh sân khấu hình ngôi sao biểu tượng, đáp ứng quy mô 20.000 khán giả dự kiến của chương trình. Giá vé tham dự Concert từ 700.000 đồng, được khán giả nhận định là khá rẻ so với thị trường và so với chất lượng của dàn nghệ sỹ hoành tráng kể trên./.

