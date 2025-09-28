'Sao nhập ngũ Unitour': Mang hình ảnh người lính đến gần hơn với thế hệ trẻ

Ngày 28/9, chuỗi hành trình “Sao nhập ngũ Unitour 2025” chính thức khởi động, đánh dấu bước mở đầu cho hoạt động kết nối, lan tỏa tinh thần yêu nước và truyền cảm hứng tuổi trẻ Việt Nam đến cộng đồng sinh viên tại sáu trường đại học khu vực phía Bắc.

Điểm đến đầu tiên của hành trình là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (USSH).

Sự kiện bao gồm chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, trong đó nổi bật là các mini game mô phỏng hoạt động quân ngũ như: Ke chân điều lệnh, Tiếng hát át tiếng bom... Thông qua những trò chơi này, sinh viên được thử thách sức bền, sự khéo léo, tinh thần kỷ luật và tinh thần đồng đội - những phẩm chất vốn gắn liền với đời sống quân ngũ.

Chương trình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có sự tham gia của Tăng Phúc và Hải Đăng Doo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các hoạt động này có sự đồng hành trực tiếp của Thượng úy Nguyễn Phạm Thanh Tùng - Trợ lý Công tác quần chúng, Ban chính trị, Trung đoàn Bộ binh 692 - Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong vai trò cố vấn và giám khảo, vừa đảm bảo tính công bằng, vừa tạo nên sự kết nối gần gũi, thân thiện giữa người lính và sinh viên.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần giao lưu cùng hai nghệ sỹ Tăng Phúc và Hải Đăng Doo. Bên cạnh những chia sẻ chân thực về trải nghiệm trong chương trình truyền hình “Sao nhập ngũ,” hai nghệ sỹ đã mang đến loạt tiết mục âm nhạc giàu cảm xúc, được nhiều khán giả trẻ yêu thích.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng tham gia của các bạn trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Sao nhập ngũ Unitour 2025” do Viettel Media tổ chức, không chỉ là chuỗi sự kiện giao lưu, biểu diễn, mà còn mang theo một thông điệp xuyên suốt: “Mỗi người là một ngôi sao-Chúng ta là một ngôi sao.”

Đây không chỉ là lời nhắn gửi mang tính biểu tượng, mà còn là sự khẳng định rằng sinh viên - thế hệ trẻ Việt Nam chính là những ngôi sao đang cùng nhau tỏa sáng. Mỗi cá nhân mang một màu sắc riêng, và khi hội tụ sẽ tạo nên sức mạnh tập thể, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cùng nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ./.

