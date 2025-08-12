Thượng úy Lê Hoàng Hiệp gây ấn tượng trong 'Sao nhập ngũ 2025'

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp – “nam thần áo lính” được đông đảo công chúng biết đến sau Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) chính thức góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế “Sao nhập ngũ 2025.”

Cụ thể, Thượng úy Hiệp cùng hai nhân vật trải nghiệm là diễn viên Bình An và Huỳnh Anh đứng trong tổ Quốc kỳ, nghiêm trang thực hiện nghi thức rước cờ. Phía sau là đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử, hàng trăm chiến sỹ bước đều, khí thế hùng dũng.

Những hình ảnh này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trên cả nước, đặc biệt là những người theo dõi và yêu mến đồng chí Lê Hoàng Hiệp.

“3 nam thần trong một khung hình,” “hình ảnh này quá đẹp”… là những bình luận phổ biến của khán giả về sự xuất hiện của đồng chí Hiệp cùng Bình An, Huỳnh Anh.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong nghi thức rước cờ. (Ảnh: NSX)

Trước đó, từ giữa tháng Bảy, một số hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc ba “chiến sỹ” này cùng xuất hiện đã lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên đồn đoán Thượng úy Hiệp sẽ tham gia “Sao nhập ngũ 2025.” Tuy nhiên, êkip sản xuất vẫn giữ im lặng.

Tại sự kiện ra mắt chương trình vào đầu tháng Tám, đại diện nhà sản xuất Viettel Media – Phó Giám đốc, Trung tá Lê Anh Ngọc cũng không xác nhận, chỉ chia sẻ: ‘Đồng chí Lê Hoàng Hiệp có xuất hiện trong ‘Sao nhập ngũ’ hay không sẽ là một bí mật. Tuy nhiên, ai tinh ý sẽ nhận thấy. Và dù xuất hiện hay không, lý do chắc chắn không phải để thu hút truyền thông hay viral mà chúng tôi tin rằng nội dung đó cần thiết, xác đáng để đưa vào chương trình nhằm ca ngợi vẻ đẹp của người quân nhân.”

Việc đồng chí Hiệp xuất hiện trong “Sao nhập ngũ 2025” dù thời lượng dài hay ngắn cũng đều mang ý nghĩa to lớn: ca ngợi vẻ đẹp, khí chất của người quân nhân./.

'Sao nhập ngũ 2025': Quy tụ dàn nghệ sỹ đông đảo nhất từ trước đến nay Phiên bản năm nay sẽ đậm chất hành động, hứa hẹn trở thành một bản hùng ca về ý chí, xây dựng một môi trường huấn luyện dù gian khổ nhưng vẫn tràn ngập sự lạc quan và nụ cười rạng ngời.