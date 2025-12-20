260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du: “Chữ tâm” sáng mãi với thời gian

Tối 20/12, tại Quảng trường Thành Sen (Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới (1765-2025).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các vị khách quốc tế, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ; đại diện dòng họ Nguyễn (Tiên Điền), họ Trần (Kinh Bắc) và đông đảo các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: Trong dòng chảy văn hiến của dân tộc, Đại thi hào Nguyễn Du tỏa sáng như một đỉnh cao kết tinh rực rỡ của trí tuệ, tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nguyễn Du, tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, sinh năm 1765 tại phường Bích Câu, kinh thành Thăng Long. Xuất thân từ dòng họ Nguyễn (Tiên Điền, Hà Tĩnh)-một cự tộc lừng danh.

Ông là kết tinh của sự giao thoa những mạch nguồn văn hóa dân tộc: Sự hào sảng, cương trực, uyên bác từ cha - Tể tướng Nguyễn Nghiễm, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh; sự tinh tế, mềm mại, nền nã của mẹ - bà Trần Thị Tần, người con gái xứ quan họ Kinh Bắc.

Hai mạch nguồn ấy, hòa quyện trong không gian văn hiến Thăng Long, Phú Xuân đã bồi đắp nên một nhân cách lớn, một thiên tài văn học.

“Đoạn trường tân thanh” - Truyện Kiều được Đại thi hào Nguyễn Du sáng tác bằng chữ Nôm với thể thơ lục bát thuần Việt đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ của nghệ thuật ngôn từ dân tộc. Với giá trị tư tưởng nhân văn sâu sắc cùng nghệ thuật thi ca bậc thầy, tác phẩm được xem là một tập đại thành của văn học Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm phát biểu khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm khẳng định, với trách nhiệm và niềm tự hào là quê hương của Đại thi hào, Hà Tĩnh xác định rõ vai trò chủ thể trong bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị di sản Nguyễn Du, qua đó khơi dậy động lực tinh thần, phát huy nguồn lực văn hóa nội sinh, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã khẳng định những giá trị và tầm vóc của Đại thi hào Nguyễn Du và di sản “Truyện Kiều.”

Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đạt được, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị, thời gian tới Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ đặc biệt là đột phá về tư duy phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới; khơi thông mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với phát triển văn hóa; chăm lo đời sống nhân dân; đưa văn hóa và con người Hà Tĩnh trở thành động lực nội sinh quan trọng nhất cho sự phát triển toàn diện, nhanh, bền vững của tỉnh.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Đảng ta khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực bứt phá cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du là thời điểm để chúng ta nhìn lại và có kế hoạch hành động thiết thực hơn, hiệu quả hơn trong việc bảo tồn, phát huy toàn bộ di sản và những giá trị quý báu mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại cho dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, trong đó có di sản Nguyễn Du, thực sự trở thành “nguồn lực nội sinh” mạnh mẽ cho sự phát triển là một nhiệm vụ trọng tâm. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị các bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan hữu quan tập trung thực hiện tốt ba định hướng lớn, gồm Quán triệt sâu sắc Kết luận số 156-KL/TW ngày 21/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, con người Việt Nam và Nghị quyết 33-NQ/TW khóa XI (ngày 09/6/2014), tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và làm sáng tỏ hơn tầm vóc tư tưởng, giá trị nghệ thuật của Truyện Kiều và các tác phẩm Nguyễn Du; xây dựng kế hoạch làm giàu và lan tỏa hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thông qua di sản Nguyễn Du; đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá di sản Nguyễn Du ra thế giới như một biểu tượng tiêu biểu của “Sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam; tập trung biến di sản thành tài sản, tài nguyên văn hóa để hoán chuyển giá trị văn hóa thành giá trị phát triển, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển kinh tế-xã hội.

Trước buổi lễ, các đại biểu đã tới dâng hương tại phần mộ Đại thi hào Nguyễn Du trong Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du ở xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đại thi hào Nguyễn Du - chữ tâm sáng mãi”, tái hiện chân dung cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Ngay sau buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đại thi hào Nguyễn Du - chữ tâm sáng mãi,” tái hiện chân dung cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng của Đại thi hào Nguyễn Du qua 4 chương: Thuở ấu thơ, Mười năm gió bụi, Viết Kiều đất nước hóa thành văn, Đồng vọng với thời gian.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, sân khấu hóa, thể hiện được tầm vóc, giá trị to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du. Nội dung chương trình bám sát chủ đề, mạch cảm xúc xuyên suốt, tôn vinh rõ nét tư tưởng nhân văn, “chữ tâm” trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du./.

Nguyễn Du - Đại thi hào dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Lễ kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du nhằm tôn vinh, tiếp tục khẳng định tài năng và đóng góp đặc biệt xuất sắc của Đại thi hào Nguyễn Du với nền văn học, văn hóa Việt Nam và nhân loại.