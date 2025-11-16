Hà Tĩnh: Giới thiệu bản Truyện Kiều đặc biệt với phân đoạn và chú giải khoa học

Ngày 16/11, tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền đã giới thiệu bản Truyện Kiều đặc biệt.

Đây là ấn phẩm xuất bản có giới hạn nhân kỷ niệm 260 năm sinh (1765-2025), 205 năm ngày mất (16/9/1820-16/9/2025) của Danh nhân văn hóa thế giới-Đại thi hào Nguyễn Du; 225 năm Truyện Kiều ra đời và 150 năm Truyện Kiều được phiên âm sang chữ Quốc ngữ.

Truyện Kiều (bản Tiên Điền) là ấn phẩm do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền chủ trì xuất bản, cùng với nhóm biên soạn là những nhà kiều học yêu quý Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Các soạn giả đã làm việc một cách khoa học nghiêm túc kế thừa có chọn lọc những tinh hoa của các nhà nghiên cứu trong 200 năm qua. Đồng thời, dựa vào các bản kiều nôm, quốc ngữ hiện có để biên soạn một cuốn Truyện Kiều hiện hành gần với Nguyễn Du nhất, phục vụ nhu cầu bạn đọc và các nhà nghiên cứu.

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền chia sẻ, Truyện Kiều có sức sống kỳ lạ bởi được truyền miệng và chép tay. Với cách thức lưu truyền dân gian như thế đã tạo ra rất nhiều dị bản, có nhiều câu thơ khác nhau, từ ngữ khác nhau và cách hiểu khác nhau trước khi được khắc ván in chữ Nôm vào năm 1866.

Cho đến nay, kể từ khi bản Kiều Nôm, Quốc ngữ đầu tiên được in ấn, phổ biến thì Truyện Kiều vẫn luôn đón nhận được sự quan tâm, nghiên cứu của các học giả, các nhà kiều học cho việc hiệu đính, biên soạn, xuất bản… đã đem lại một thành quả lớn lao cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trường tồn Truyện Kiều.

Trước phong trào học Truyện Kiều, thuộc Truyện Kiều đang phát triển mạnh mẽ trên quê hương Nguyễn Du và được phát động, phát triển trên toàn quốc.

Dòng họ Nguyễn Tiên Điền tiếp bước các thế hệ trước, tổ chức hiệu đính, biên soạn một bản Truyện Kiều gọi là bản Tiên Điền, hướng đến một văn bản hiện hành. Mục đích trước tiên là để lưu truyền, phổ biến cho con cháu dòng họ và sau là phổ cập tới tất cả độc giả phổ thông.

Các nhà biên soạn đã lựa chọn tinh hoa trong những bản Kiều đã được xuất bản, đồng thời cố gắng gạt bỏ những gì do người biên soạn đã sửa chữa hoặc thêm vào không phù hợp, mặt khác ghi nhận những đóng góp, sáng tạo trở nên phổ biến.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Luân, Chủ tịch Hội kiều học Việt Nam cho biết, thời gian qua, họ Nguyễn Tiên Điền cũng đã phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Danh nhân tổ chức tọa đàm khoa học “Tìm phương án tối ưu việc trình bày văn bản Quốc ngữ Truyện Kiều” để đáp ứng, phục vụ cho việc hiệu đính, biên soạn Truyện Kiều bản Tiên Điền.

Do đó, Truyện Kiều bản Tiên Điền được xuất bản với tinh thần thừa hưởng, gom nhặt những tinh hoa, những sáng tạo, những đóng góp lớn của các học giả, các nhà nghiên cứu hiệu đính, biên soạn Truyện Kiều Nôm và Quốc ngữ trong suốt 160 năm qua kể từ khi Truyện Kiều được xuất bản năm 1866 (bản Kiều Nôm sớm nhất được tìm thấy).

Bản Kiều đặc biệt của họ Nguyễn Tiên Điền lần này được phân đoạn và chú giải rất khoa học, dễ hiểu, trong sách có in tranh minh hoạ của các hoạ sỹ nổi tiếng.

Sách được in trên khổ giấy 22 x 35cm, bìa cứng. Sách được đánh số, có chữ ký và dấu của Hội đồng gia tộc để tiện cho việc lưu giữ và phục vụ nhu cầu của những người chơi sách và sưu tầm sách cổ sau này./.

