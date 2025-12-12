Báo VietnamPlus giành giải Nhất Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại

Với loạt bài Mega Story về vị thế hùng cường của Việt Nam trên bản đồ thế giới, Báo Điện tử VietnamPlus đã giành giải Nhất Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI.

Tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI, Báo Điện tử VietnamPlus đã giành giải Nhất với loạt bài “Việt Nam trên bản đồ thế giới: Từ hiện diện khiêm nhường đến vị thế quốc gia hùng cường” của nhóm tác giả Vũ Trọng Lâm, Nguyễn Văn Sáu, Ngọ Xuân Quảng, Nguyễn Thị Hạnh, Chu Thị Hồng Kiều, Phạm Thị Mai, Đỗ Minh Thu, Nguyễn Văn Hào.

Bên cạnh đó, tác phẩm “Những khoảnh khắc ấn tượng tại Lễ diễu binh, diễu hành A80” của nhóm tác giả Minh Sơn, Hoài Nam, Mai Anh, Thùy Giang; Báo Điện tử VietnamPlus cũng vinh dự đoạt giải Ba.

Phản ánh sinh động thành tựu đất nước

Tối 12/12, Lễ trao giải đã diễn ra long trọng tại Hà Nội. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cùng các tác giả đoạt giải.

Năm 2025, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm chất lượng, thể hiện tính thời sự, sáng tạo và sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác thông tin đối ngoại; khẳng định thương hiệu của một giải thưởng uy tín với nhiều nét độc đáo, riêng biệt.

Các đại biểu dự Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đây là sự kiện thường niên quan trọng nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và trí tuệ Việt Nam ra thế giới, đồng thời đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam.

Bước sang mùa thứ 11, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại tiếp tục được đổi mới, sáng tạo, phù hợp với dòng chảy thời đại, trực tiếp triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; đóng góp hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới"- một trong những "trụ cột" tạo đột phá, động lực mạnh mẽ đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Giải thưởng góp phần phản ánh sinh động những thành tựu phát triển, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII, hướng đến Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công mùa giải năm nay. Thủ tướng biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân xuất sắc được vinh danh, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của công tác thông tin đối ngoại của cả nước.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, Thủ tướng đưa ra một số định hướng. Cụ thể là những người làm công tác thông tin đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đổi mới tư duy, cách làm, xây dựng chương trình bài bản, nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, thuyết phục, dễ tiếp cận.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông mang tính toàn cầu, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thu hút ngày càng nhiều và phục vụ tốt các đối tượng người nước ngoài và nhân dân trong nước.

Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại bản lĩnh, trí tuệ, sắc bén, sáng tạo, trách nhiệm, có tâm, có tầm, không quản ngại khó khăn, vất vả với tinh thần "thép trong bút, lửa trong tim," lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, có cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa báo chí trong nước với truyền thông quốc tế.

Thông tấn xã Việt Nam giành 10 giải thưởng

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI năm 2025 thu hút 2.412 tác phẩm dự thi, gấp 2 lần số lượng trung bình của các lần tổ chức trước. Các tác phẩm tham gia giải có chất lượng, thể hiện tính thời sự, sáng tạo và sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác thông tin đối ngoại; khẳng định thương hiệu của một giải thưởng uy tín với nhiều nét độc đáo, riêng biệt.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI xét tặng các tác phẩm và sản phẩm thuộc 8 hạng mục: Báo/Tạp chí tiếng Việt; Báo/Tạp chí tiếng nước ngoài; Phát thanh; Truyền hình; Sách; Ảnh; Sản phẩm số, đa phương tiện; và Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Tại Lễ Trao giải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành thay mặt Ban Tổ chức trao 8 Giải Nhất; 16 Giải Nhì; 24 Giải Ba và 40 Giải Khuyến khích cho các tác phẩm, tác giả xuất sắc. Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định là cơ quan thông tin chủ lực với việc giành 3 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 2 Giải Ba và 3 Giải Khuyến khích.

Tác phẩm "Việt Nam trên bản đồ thế giới: Từ hiện diện khiêm nhường đến vị thế quốc gia hùng cường" của Báo Điện tử VietnamPlus đã được trao Giải Nhất ở hạng mục Báo/Tạp chí tiếng Việt.

Tác phẩm của Báo Điện tử VietnamPlus được trình bày dưới dạng e-magazine.

Chùm bài viết thể hiện dưới dạng MegaStory với mong muốn ghi lại một cách toàn diện, sinh động và thuyết phục hành trình hơn 80 năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam - từ thời kỳ đất nước non trẻ, khi phải vượt qua chiến tranh, khó khăn, đến giai đoạn đổi mới, hội nhập, phát triển mạnh mẽ như ngày nay.

"Với các mốc lịch sử, thành tựu kinh tế-xã hội, ngoại giao và hội nhập quốc tế, chúng tôi nhận thấy rất cần một "bức tranh" tổng thể để khán giả trong và ngoài nước dễ hình dung hơn về vị thế và khát vọng của Việt Nam. Đó chính là động lực để chúng tôi thực hiện loạt bài này," đại diện nhóm tác giả - nhà báo Chu Thị Hồng Kiều chia sẻ.

Về điểm nhấn của tác phẩm, nhà báo Chu Thị Hồng Kiều cho hay: "Chùm tác phẩm không chỉ nói về Việt Nam ở một khía cạnh kinh tế hay ngoại giao, mà xuyên suốt nên một hành trình, từ độc lập, kháng chiến, hòa bình, đổi mới, phát triển, hội nhập. Chùm bài viết giúp bạn đọc quốc tế, người Việt ở nước ngoài hoặc cộng đồng quan tâm quốc tế hình dung rõ hơn về một Việt Nam đổi mới, phát triển, kiên cường; góp phần thực hiện công tác thông tin đối ngoại - đưa những hiểu biết đúng, toàn diện, giàu bản sắc về Việt Nam tới thế giới."

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trao Giải Nhất cho các tác giả. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Phát huy thế mạnh của đơn vị, tham dự Giải thưởng năm nay, Ban Biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam cũng đoạt Giải Nhất hạng mục Báo/Tạp chí tiếng nước ngoài với chùm tác phẩm: "Ngoại giao văn hóa củng cố sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình."

Theo đại diện nhóm tác giả, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày một gay gắt, ngoại giao văn hóa ngày càng khẳng định vị thế chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam - đất nước vốn có nền văn hóa ngàn năm kết tinh nhiều giá trị, bản sắc độc đáo và ngày càng thu hút sự quan tâm, mong muốn đóng góp của giới trẻ.

Chính vì vậy, đề tài này đã được phóng viên Hồng Nhung và Ngọc Ly xây dựng ý tưởng, thu thập thông tin và tiến hành phỏng vấn lãnh đạo các bộ ngành, học giả quốc tế, kiều bào, nghệ sỹ và đại diện giới trẻ có tầm ảnh hưởng. Thông điệp được nhấn mạnh trong chùm bài, Việt Nam đổi mới cách tiếp cận để văn hóa đối ngoại trở thành công cụ chiến lược củng cố sức mạnh kinh tế, chính trị trong kỷ nguyên mới.

Đáng chú ý, chùm bài không chỉ dừng ở việc giới thiệu các hiện tượng văn hóa mà còn đi sâu phân tích chính sách, xu hướng, đặt ra câu hỏi về bản sắc, ảnh hưởng và hình ảnh quốc gia trong hội nhập, đưa ra những góc nhìn mới từ nhiều quốc gia khác như Anh, Australia, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Chùm bài sau khi xuất bản đã nhận được sự quan tâm, đăng tải của nhiều tờ báo trong nước, đồng thời, được các giáo sư của Australia, Anh chia sẻ trên mạng xã hội, lan tỏa thông điệp ngoại giao văn hóa Việt Nam tới giới học thuật quốc tế và bạn bè trên khắp năm châu.

Chùm bài viết cho thấy ngoại giao văn hóa không chỉ là trụ cột đối ngoại, mà còn là đòn bẩy giúp tăng cường vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập. Khi được đặt đúng tầm chiến lược, văn hóa sẽ trở thành sức mạnh kết nối và lan tỏa lâu dài của quốc gia. Đây cũng chính là thông điệp xuyên suốt tác phẩm mà nhóm phóng viên muốn gửi gắm tới độc giả trong và ngoài nước.

Giải Nhất hạng mục Sách thuộc về Nhà xuất bản Thông tấn với cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025)” in bốn màu, song ngữ Việt-Anh, dày 372 trang.

Cuốn sách được ra mắt nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cuốn sách vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm dành Lời chúc mừng trong phần đầu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng có những trang viết tâm huyết dành cho cuốn sách. Đây là cuốn sách ảnh đầu tiên về lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam với những bài viết cô đọng cùng hơn 1.000 bức ảnh, tư liệu quý hiếm được khai thác, chọn lọc công phu từ nhiều nguồn

Với sự tham gia đông đảo của các cơ quan báo chí chủ lực, đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp cùng nhiều tác giả, cộng tác viên trong và ngoài nước, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2025 tiếp tục khẳng định sức hút và uy tín của một giải thưởng mang tầm quốc gia.

Những tác phẩm tiêu biểu tham dự giải không chỉ góp phần lan tỏa thông tin chính thống, quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới./.

Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam cùng các tác giả đoạt giải. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các tác phẩm giành Giải Nhất tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI - Báo, Tạp chí tiếng Việt: “Việt Nam trên bản đồ thế giới: Từ hiện diện khiêm nhường đến vị thế quốc gia hùng cường” của nhóm tác giả Vũ Trọng Lâm, Nguyễn Văn Sáu, Ngọ Xuân Quảng, Nguyễn Thị Hạnh, Chu Thị Hồng Kiều, Phạm Thị Mai, Đỗ Minh Thu, Nguyễn Văn Hào; Báo Điện tử VietnamPlus. - Tạp chí tiếng nước ngoài: “Ngoại giao văn hóa củng cố sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình” của nhóm tác giả Phan Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Ly; Ban Biên tập tin Đối ngoại. - Truyền hình: “Cuộc đọ sức của ý chí” của nhóm tác giả Tào Thị Thanh Xuân, Lê Hoàng Linh, Phạm Thùy Linh, Trần Anh Ngọc, Nguyễn Hồng Nhung, Lê Thùy Dung, Đỗ Kim Thịnh, Nguyễn Thu Hiền, Trần Thế Vinh, Bùi Nhật Quang, Phạm Tuấn Trung, Mai Việt Nam, Phạm Tuấn Anh, Khuất Trọng Hiếu, Đào Văn Nguyên, Nguyễn Hoàng Hiền, Nguyễn Minh Cường, Hoàng Thu Trang, Bùi Mai Ngân, Vũ Thúy Hằng, Đỗ Thanh Hải, Đặng Ngọc Phương, Lý Phú Hưng, Ron Carver, Craig McNamara; Ban Truyền hình đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam - Phát thanh: “Từ thù thành bạn: Sức mạnh thầm lặng của nỗ lực tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh” của nhóm tác giả Vũ Nhật Quỳnh, Nguyễn Xuân Hưng, Lê Phương Khanh, Trần Chí Phương; Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam - Ảnh: “Ngoại giao văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” của nhóm tác giả Trần Thanh Hải, Vũ Duy Linh, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Thủy Nguyên; Báo Nhân Dân - Sách: “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025)”; Nhà xuất bản Thông tấn - Sản phẩm số, đa phương tiện: Triển lãm số “Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của nhóm tác giả Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thuật, Đặng Thị Khánh Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Mai Thị Thu Lan, Nguyễn Mạnh Tùng; Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Quảng bá Quốc gia tại sự kiện toàn cầu EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản; Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Dấu ấn Thông tấn xã Việt Nam tại Giải thưởng Giải Nhất: - “Việt Nam trên bản đồ thế giới: Từ hiện diện khiêm nhường đến vị thế quốc gia hùng cường” của nhóm tác giả Vũ Trọng Lâm, Nguyễn Văn Sáu, Ngọ Xuân Quảng, Nguyễn Thị Hạnh, Chu Thị Hồng Kiều, Phạm Thị Mai, Đỗ Minh Thu, Nguyễn Văn Hào; Báo Điện tử VietnamPlus. - “Ngoại giao văn hóa củng cố sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình” của nhóm tác giả Phan Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Ly; Ban Biên tập tin Đối ngoại. - Sách “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025)”; Nhà xuất bản Thông tấn Giải Nhì: “Việt Nam bứt tốc vào kỷ nguyên mới” của tác giả Nguyễn Hồng Nga; Báo Le Courrier du Vietnam “80 năm Quốc khánh Việt Nam - Niềm tự hào bất diệt của người Việt trên đất Anh” của nhóm tác giả Hoàng Thị Hải Hà, Lê Hữu Tiến; Hiệp hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh và Thông tấn xã Việt Nam Giải Ba: “Những khoảnh khắc ấn tượng tại Lễ diễu binh, diễu hành A80” của nhóm tác giả Minh Sơn, Hoài Nam, Mai Anh, Thùy Giang; Báo Điện tử VietnamPlus “Anh hùng lao động Nguyễn Thị Bình - "Bông hồng thép" trong lịch sử ngoại giao Việt Nam” của nhóm tác giả Trần Công Đạt, Phạm Hữu Hải; Báo ảnh Việt Nam Giải Khuyến khích: “Việt Nam và cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy: Bước khởi đầu, định tương lai” (tiếng Tây Ban Nha) của nhóm tác giả Hoàng Phương Chi, Nguyễn Ngọc Tùng, Cù Bảo Trung; Ban Biên tập tin Đối ngoại “Cảnh sát biển Việt Nam trực xuyên Tết chung tay gỡ bỏ thẻ vàng IUU” của tác giả An Văn Đăng; Ban Biên tập Ảnh “Nồng ấm tình hữu nghị Việt Nam-Cuba trong vòng tay nhân dân Thủ đô” của tác giả Nguyễn Văn Điệp; Ban Biên tập Ảnh