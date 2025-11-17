Đối ngoại nhân dân phải đặt mình vào dòng chảy chung bảo vệ, xây dựng đất nước

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức "Lễ kỷ 75 năm niệm Ngày truyền thống (17/11/1950-17/11/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030."

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập các tổ chức đối ngoại nhân dân đầu tiên: Việt-Mỹ thân hữu Hội, Hội Việt-Hoa hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt-Xô, Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, mở ra một phương thức ngoại giao đặc biệt, mềm dẻo mà bền bỉ, lặng thầm mà sâu sắc: đó chính là ngoại giao nhân dân.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đọc diễn văn khai mạc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập sâu rộng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên không chỉ góp phần đưa Việt Nam "đi ra thế giới", mà còn mang thế giới đến với từng địa phương, từng cộng đồng.

Liên hiệp đã khẳng định vai trò tích cực tại nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế; làm tốt vai trò đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ, hỗ trợ tích cực cho giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Công tác nghiên cứu, thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài cũng được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa các dân tộc.

Ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh những kết quả tích cực mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đạt được trong những năm qua là nhờ sự chỉ đạo đúng đắn mang tính chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ và phối hợp hiệu quả của các Bộ, ban, ngành, địa phương, và đặc biệt là nhờ sự cống hiến bền bỉ, lặng thầm của bao thế hệ cán bộ.

Thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng, củng cố bộ máy theo hướng thống nhất, hiệu quả, đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, đạo đức và năng lực đáp ứng được những yêu cầu mới của công tác; củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác và lĩnh vực hợp tác.

Tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng và biểu dương các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động và tất cả những người làm công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về những thành tựu đáng tự hào trong suốt 75 năm qua.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chỉ rõ tình hình thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, trong nước là những yêu cầu cấp bách đặt ra đối với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu trong bối cảnh đó, các tổ chức làm công tác đối ngoại nhân dân thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên nói riêng cần thực sự có sự chuyển mình, đột phá, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng về các mục tiêu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đối ngoại nhân dân phải đặt mình vào dòng chảy chung của đất nước, phải phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về đối ngoại nhân dân. Cần phải thống nhất rất rõ về mặt nhận thức cho cán bộ đối ngoại và các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và mối quan hệ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đối ngoại nhân dân phải phát huy được thế mạnh của mình, gắn kết chặt chẽ "ý Đảng với lòng dân," kết nối "khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tình đoàn kết quốc tế cao cả."

Đối ngoại nhân dân phải góp phần quan trọng cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tiếp tục "kết hợp đa tầng sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại" để cùng cả nước "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới" như các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian gần đây.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong tham mưu với Đảng, Nhà nước về xây dựng và triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối, chiến lược, kế hoạch đối ngoại và đối ngoại nhân dân; cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, chuyên trách của mình để tham mưu với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân trong cả nước, hình thành một mặt trận đối ngoại nhân dân rộng lớn, hoạt động thực sự hiệu quả.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương tiếp tục dành sự quan tâm thích đáng, phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo, hướng dẫn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tổ chức triển khai công tác đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện tối đa trong phạm vi có thể để bảo đảm các hoạt động đối ngoại nhân dân được tổ chức thiết thực, hiệu quả.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Trưởng Phái đoàn Ngoại giao phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tại buổi lễ, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, Đại diện Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức đối tác, các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương và các thế hệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phát biểu tham luận.

Các tham luận đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam, một đất nước đi từ từ chiến tranh đến hòa bình, từ nghèo đói đến phát triển, từ cô lập đến vai trò lãnh đạo quốc tế, là minh chứng cho sự kiên cường, trí tuệ và tầm nhìn của nhân dân Việt Nam.

Đây cũng là ví dụ điển hình cho thấy hợp tác và đoàn kết có thể biến đổi một quốc gia và đóng góp cho lợi ích chung toàn cầu.

Các đại biểu cũng đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong kết nối Việt Nam với các đối tác, tổ chức và cộng đồng quốc tế, xây dựng hiểu biết giữa những trái tim, vượt lên trên chính trị và ý thức hệ, kết nối các nền văn hóa và châu lục, nuôi dưỡng các giá trị của niềm tin, sự đồng cảm và tôn trọng - những trụ cột căn bản của nền hòa bình lâu dài.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên, cùng với các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam, đã chứng minh rằng tình hữu nghị vượt qua mọi biên giới, văn hóa và hệ tư tưởng và rằng sự đoàn kết có thể chữa lành, tái thiết và truyền cảm hứng.

Các đại biểu tham dự tại đại hội Thi đua yêu nước Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân, huy động sự ủng hộ, đoàn kết và nguồn lực quốc tế, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 19 cá nhân là các "Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2021-2025".

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 trong toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với chủ đề: "Đoàn kết, chủ động thích ứng, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại"./.

