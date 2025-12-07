Giải Truyền thông về Quyền con người: Lan tỏa một Việt Nam hạnh phúc, giàu bản sắc

Giải thưởng là sự vinh danh cho những tác phẩm khắc họa rõ nét và sinh động một Việt Nam đang không ngừng vươn lên mỗi ngày, mang theo bản sắc và những giá trị nhân văn xoay quanh con người. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tối ngày 6/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Truyền thông về Quyền con người lần thứ 3. Có tổng cộng 36 tác phẩm ảnh và video được trao giải, cùng hai hạng mục riêng dành cho Tác phẩm sáng tạo và Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất.

Tác giả đoạt giải đến từ cả trong và ngoài nước, góp phần khẳng định mạnh mẽ giá trị và sức lan tỏa của giải thưởng.

Năm nay ban tổ chức nhận khoảng 17.000 tác phẩm dự thi, tăng 1,7 lần so với năm 2024. Mỗi tác phẩm được coi như là một lát cắt cuộc sống, ghi lại sự chuyển mình của đất nước, tạo nên một bức tranh sinh động về một Việt Nam hạnh phúc, văn minh, giàu bản sắc và đang vươn lên mạnh mẽ trên hành trình hội nhập và phát triển.

Hai giải Nhất đã được trao cho ảnh “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” của tác giả Phạm Ngọc Long Thiên và video “Những nụ cười hạnh phúc” của Lưu Minh Khương.

Ảnh "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" của tác giả Phạm Ngọc Long Thiên, chụp tối 28/4/2025 trong chuỗi sự kiện A50 hay 50 năm ngày Thống nhất đất nước. (Ảnh: Phạm Ngọc Long Thiên)

Tác phẩm ảnh được chụp trong chuỗi sự kiện A50 (kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước) trên bến Bạch Đằng rất rộn ràng, rực rỡ, "bắt" được khoảnh khắc các thiết bị bay không người lái (drone) đang tạo hình đẹp nhất, ai cũng sẵn điện thoại để chụp.

“Tôi bấm máy giữa khoảnh khắc ấy, một Sài Gòn đang vui, đang sống, đang tự hào. Với tôi, đó chính là ‘Happy Việt Nam,’ niềm hạnh phúc được góp mặt trong dòng chảy lịch sử, và lưu giữ nó lại qua một khung hình,” tác giả Phạm Ngọc Long Thiên chia sẻ về tác phẩm.

Trong khi đó video của Lưu Minh Khương lại là thành quả 2 năm rong ruổi khắp Việt Nam để ghi lại những khoảnh khắc đời thường của người dân, từ người lớn đang lao động, trẻ nhỏ đang chơi đùa tới những du khách ghé thăm những nơi chốn mà anh cũng đang qua.

“Tôi đã quan sát và học hỏi được rất nhiều từ những nhân vật mà tôi chụp, tôi tặng họ những bức ảnh in còn họ tặng tôi những nụ cười hạnh phúc,” tác giả Lưu Minh Khương cho biết.

Hai tác giả Phạm Ngọc Long Thiên (trái) và Lưu Minh Khương nhận giải Nhất. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trong các hạng mục giải Nhì, giải Ba có nhiều tác phẩm đáng chú ý có thể kể đến bộ ảnh “Vô địch ASEAN Cup 2024 - lần thứ ba đội tuyển Việt Nam chinh phục đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á” của tác giả Bùi Cương Quyết (Ban Biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam), ảnh “Thủ tướng Phạm Minh chính và CEO NVIDIA thảnh thơi dạo phố đêm, uống bia Hà Nội” của tác giả Nguyễn Giang Nam…; hay các video là phóng sự như “Nước mắm từ Na Uy” của tác giả Đặng Thị Thanh Huyền, “Cao nguyên đá Đồng Văn - Nơi khởi nguồn hành trình văn hóa châu Á” của tác giả Hoàng Văn Tính...

Ngoài một giải Nhì, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã còn nhận về hai giải Khuyến khích ở hạng mục ảnh - tác phẩm bộ ảnh “Lá phổi hồi sinh, phép màu cho người bệnh” của tác giả Bùi Cương Quyết và video - tác phẩm “Công nghệ thắp sáng hy vọng” về tấm gương ứng dụng công nghệ để vượt qua số phận, tác giả Trịnh Xuân Tư.

Sự góp mặt của hai phóng sự do tác giả Catalin Chitu (hiện đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) trở thành một điểm nhấn đặc biệt bởi anh là tác giả nước ngoài duy nhất được trao giải.

Anh nhận về một giải Khuyến khích với “Bảy Núi” - video những ngọn núi không chỉ đẹp mà còn huyền bí, thấm đậm câu chuyện văn hóa bản địa của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và An Giang nói riêng; giải thưởng Tác phẩm Sáng tạo cho “Cỏ bàng” - video về sáng kiến bền vững của bà con xã Mỹ Hạnh Bắc (Tây Ninh) trong ứng dụng nguyên liệu thiên nhiên làm ống hút sinh học, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Tập thể tác giả, đại diện tác giả nhận giải Khuyến khích - tác giả Catalin Chitu đứng chính giữa (cạnh tác giả áo đỏ). (Ảnh: Tùng Anh)

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình khẳng định ở lần tổ chức thứ ba, giải thưởng đã vượt xa khuôn khổ của một cuộc thi ảnh và video truyền thống để trở thành một Giải thưởng cấp quốc gia.

“Điều đặc biệt là các tác giả đến từ những ngành nghề khác nhau, lứa tuổi khác nhau, vùng miền và dân tộc khác nhau; họ sử dụng những thiết bị khác nhau, từ chuyên nghiệp đến giản dị. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu tha thiết dành cho Tổ quốc và mong muốn truyền tải hình ảnh một Việt Nam thanh bình – tươi đẹp – năng động – hạnh phúc đến với thế giới,” Thứ trưởng Lê Hải Bình khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của giải thưởng ở lần thứ ba tổ chức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông qua các triển lãm và sự kiện văn hóa quốc tế, loạt các tác phẩm thắng Giải thưởng Truyền thông về Quyền con người đã được giới thiệu đến bạn bè quốc tế thông qua các triển lãm và sự kiện văn hóa tại Sochi (Liên bang Nga), Bangkok (Thái Lan), Venezuela, Australia, Thụy Điển, và sắp tới sẽ có mặt tại Chile, Hungary, Phần Lan, Brunei… và 97 Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài./.

Qua ba lần tổ chức, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của gần 40.000 tác phẩm, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ từ cả nước. Lễ trao giải thưởng năm nay nằm rong khuôn khổ “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025” do Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

