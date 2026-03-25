BTS trở lại gây sốt toàn cầu với buổi hòa nhạc tại Gwanghwamun

Trong bối cảnh màn tái xuất của BTS liên tục xác lập những kỷ lục mới, Netflix vừa công bố lượng người xem trực tuyến ấn tượng, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của nhóm nhạc toàn cầu này.

Cụ thể, buổi hòa nhạc đánh dấu sự trở lại của BTS đã thu hút khoảng 18,4 triệu lượt theo dõi trên toàn thế giới.

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự, cả 7 thành viên BTS đã cùng đứng trên sân khấu trong một buổi hòa nhạc đặc biệt vào cuối tuần qua. Sự kiện diễn ra ngay sau khi nhóm phát hành album phòng thu mới nhất mang tên "ARIRANG."

Đáng chú ý, buổi biểu diễn được tổ chức tại khu vực Quảng trường Gwanghwamun với bối cảnh đằng sau chính là cung điện Gyeongbokgung (Seoul), tạo nên chất di sản văn hóa cho màn tái ngộ của nhóm nhạc được mệnh danh là “ông hoàng K-pop."

Theo Netflix, con số 18,4 triệu khán giả toàn cầu cho thấy sức ảnh hưởng của BTS không hề thuyên giảm mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn sau thời gian vắng bóng.

Chương trình phát sóng đã lọt vào Top 10 hàng tuần của Netflix tại 80 quốc gia và chiếm lĩnh vị trí số 1 tại 24 quốc gia. Đây cũng là sự kiện trực tiếp đầu tiên của Netflix tại Hàn Quốc và là lần đầu tiên nền tảng này phát sóng trực tiếp một buổi biểu diễn âm nhạc trên quy mô toàn cầu.

Theo số liệu từ Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul và dữ liệu đô thị thời gian thực, ước tính có tới 260.000 người đã đổ về khu vực trung tâm Seoul để theo dõi sự kiện.

Mặc dù khu vực khán đài chính tại Quảng trường Gwanghwamun chỉ giới hạn 22.000 chỗ ngồi có vé được phát miễn phí và bán “cháy” chỉ trong vài giây, nhưng hàng trăm nghìn người hâm mộ (ARMY) đã lấp đầy các tuyến phố lân cận để theo dõi qua các màn hình LED khổng lồ.

Trong buổi biểu diễn, nhóm đã trình diễn ca khúc "Body to Body," một bản nhạc nằm trong album mới có sử dụng đoạn hợp xướng lấy mẫu từ bài dân ca truyền thống "Arirang." Bài dân ca này thường được ví như quốc ca không chính thức của Hàn Quốc.

Ước tính riêng đêm diễn 21/3 đã tạo ra hiệu ứng kinh tế trực tiếp và gián tiếp trị giá hơn 1.200 tỷ won (khoảng 900 triệu USD).

Về mảng nhạc số, công ty quản lý trích dẫn dữ liệu từ Spotify cho biết ca khúc chủ đề "SWIM" đã đứng đầu bảng xếp hạng Daily Top Songs Global trong 3 ngày liên tiếp từ 20 -22/3, trong khi "Body to Body" giữ vị trí thứ 2.

Album “ARIRANG” phát hành ngày 20/3 được cho là thể hiện rõ nét hơn bản sắc Hàn Quốc của nhóm, đồng thời ghi nhận doanh số gần 4 triệu bản ngay trong ngày đầu. Sau buổi hòa nhạc, BTS dự kiến khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu “ARIRANG” từ ngày 9/4 tại Goyang, với 82 buổi diễn tại 34 thành phố trên thế giới./.

Màn tái xuất của BTS xác lập những con số "khủng" Sự kiện mang tên “BTS the comeback live - Arirang” không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc đơn thuần mà còn là một “cú hích” kinh tế và văn hóa với những con số chưa từng có.