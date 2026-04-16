Chương trình 'Đoàn viên': Âm nhạc từ đàn Tỳ bà kết hợp với Rock và nhạc điện tử

Lần đầu tiên 130 nghệ sỹ đàn tỳ bà thuộc nhiều thế hệ sẽ cùng biểu diễn trên cùng một sân khấu, tạo nên một hiện tượng của âm nhạc đương đại.

Đó là điểm nổi bật của Chương trình nghệ thuật “Đoàn viên” sẽ diễn ra vào 19h ngày 19/4, tại phòng Hòa nhạc Lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

Chương trình được đầu tư công phu, hứa hẹn sẽ tạo những dư âm lớn cho người yêu nhạc truyền thống, đồng thời khẳng định vị trí hàng đầu trong đào tạo âm nhạc dân tộc của Khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Theo Tiến sỹ-Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Thị Hoa Đăng, Phó Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống, chương trình quy tụ tới 130 nghệ sỹ tỳ bà là điều hiếm có. Đặc biệt, trong đó có những tiết mục do 70 nghệ sỹ tỳ bà trình diễn mang ý nghĩa hướng tới 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956-2026).

Theo Ban Tổ chức, chương trình hội tụ các nghệ sỹ từ khắp mọi miền đất nước và cả những người đang sinh sống, giảng dạy tại nước ngoài. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chương trình gồm hai phần: Phần một mang tính chất tri ân và kế thừa, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu đã đi cùng năm tháng của các thế hệ nhạc sỹ và nghệ sỹ. Phần hai mở ra một không gian sáng tạo mới, trẻ trung với nhiều thử nghiệm và cũng đã từng gặt hái những thành công đáng khích lệ.

Khán giả sẽ được trở về với các tác phẩm đã đi cùng năm tháng của nghệ thuật tỳ bà Việt Nam do Nghệ sỹ Nhân dân Mai Phương, sáng tác, đó là: “Chỉ một niềm tin,” “Kỷ niệm quê hương,” “Suy tư” là những tác phẩm mang tính biểu tượng, có chiều sâu nghệ thuật và giá trị sư phạm rất lớn, gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sỹ. Đặc biệt, chương trình giới thiệu tác phẩm “Hái nụ tầm xuân” do cố Nghệ sỹ Ưu tú Hồng Thái sáng tác – một tác phẩm có tính học thuật cao, thường được sử dụng trong đào tạo bậc đại học và cao học chuyên ngành Tỳ bà.

Ở phần hai, không gian âm nhạc được mở rộng với nhiều sáng tạo mới. Trong đó phải kể đến tác phẩm “Sắc màu” của nhạc sỹ Đức Trịnh quy tụ 40 cây đàn tỳ bà, được viết thành nhiều bè, tạo nên hiệu ứng âm thanh phong phú.

Một điểm nhấn khác có thể kể đến là “Tỳ bà uy vũ” khai thác chất liệu Rock mang lại năng lượng tươi mới cho sân khấu.

Đặc biệt, chương trình có một phần trình diễn liên khúc Tây Bắc do các em học sinh nhỏ tuổi nhóm Baby Tỳ bà biểu diễn, bên cạnh đó là mash-up “Việt Nam thịnh vượng-Made in Vietnam” trẻ trung, hiện đại do nghệ sỹ Nghiêm Thu dàn dựng./.

