'Âm vang Tổ quốc': Hàng vạn khán giả hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc

Tối 28/4, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” đã chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Netmedia phối hợp thực hiện, thu hút khoảng 40.000 khán giả trực tiếp tại sân vận động. Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sỹ, diễn viên cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, tạo nên một đại cảnh nghệ thuật mang tầm vóc đặc biệt.

Nhạc hội được tổ chức trong không khí tiếp nối niềm tự hào kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tiết mục nghệ thuật Bình yên Tổ quốc-diễu binh kết hợp biểu diễn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Chương trình cũng góp phần đưa Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào cuộc sống, khẳng định vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của dân tộc, trở thành động lực cho phát triển bền vững.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là phân cảnh “Bình yên Tổ quốc” với màn diễu binh và biểu diễn thực cảnh có sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng quân đội và công an. Thông qua ngôn ngữ sân khấu kết hợp âm nhạc và hình ảnh, phân cảnh không chỉ tái hiện sinh động hình tượng người chiến sỹ trong thời bình mà còn tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Chương trình được chia thành hai phần. Phần I kéo dài 90 phút, gồm ba chương: “Trường ca trên trống đồng,” “Âm vang lịch sử” và “Khát vọng Việt Nam,” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Nội dung phần này tập trung tái hiện chiều sâu lịch sử, hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, qua đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với đất nước.

Chương trình thu hút 40.000 khán giả. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Phần II kéo dài 60 phút, hướng đến khán giả trẻ với các tiết mục mang màu sắc hiện đại, phát trên nền tảng số. Sự kết hợp giữa các dòng nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ và rock cùng các thủ pháp sân khấu tiên tiến, công nghệ trình chiếu hiện đại sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc thái, vừa hào hùng, sâu lắng, vừa trẻ trung, sôi động.

Chương trình quy tụ của nhiều nghệ sỹ dòng nhạc chính ca như: Nghệ sỹ Nhân dân Dương Minh Đức, Nghệ sỹ Nhân dân Hà Thủy, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, ca sỹ Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền…

Cùng với đó là các giọng ca được công chúng yêu mến như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung. Chương trình còn có sự tham gia hòa tấu của dàn nhạc giao hưởng, Thanh Âm Xanh Band, dưới sự chỉ huy của nhạc sỹ Đồng Quang Vinh.

Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa rực rỡ tại Thủ đô Hà Nội như một điểm nhấn giàu cảm xúc, đánh dấu sự mở đầu đầy ấn tượng cho chuỗi hoạt động nghệ thuật chính luận trong năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các bài hát được thể hiện trong chương trình là những ca khúc đi cùng năm tháng, ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước như: “Đường chúng ta đi,” “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ,” “Tổ quốc trong ánh Mặt Trời,” “Quê tôi”…

Đặc biệt, tiết mục “Người Việt mình thương nhau” do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện cùng Đoàn múa Ta Dance và đông đảo diễn viên múa đã mang đến những cảm xúc sâu lắng, lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Trước những dư luận trái chiều gần đây, lời bài hát đã được chỉnh sửa cho phù hợp. Câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" đã được sửa thành "Dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng."

“Âm vang Tổ quốc” là nơi mỗi người dân cùng hòa chung nhịp đập tự hào, hướng về Tổ quốc, tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong thời đại mới. Tinh thần Việt Nam tiếp tục được thắp sáng, kết nối triệu con tim cùng hướng về tương lai./.

