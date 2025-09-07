Nhạc hội 'Trái tim Việt Nam': Khi nhạc cách mạng được khoác lên tinh thần rock

Tối 7/9, nhạc hội “Rock Concert-Trái tim Việt Nam” diễn ra tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, mang đến bầu không khí sôi động, cuồng nhiệt của những ca khúc cách mạng được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của rock.

Ban Tổ chức mong muốn qua đó gửi đi thông điệp: “Tình yêu nước không chỉ là ký ức của quá khứ, mà đang cháy bỏng trong từng nhịp tim của tuổi trẻ hôm nay.”

Nhạc hội có sự góp mặt của các ban nhạc hàng đầu Việt Nam như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales cùng các ca sỹ khách mời Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa… Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là MC Lê Anh và ca sỹ Thái Thùy Linh.

Đặc biệt, lần đầu tiên, ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh kết hợp cùng ban nhạc rock. Sự giao thoa này không chỉ tạo nên âm thanh độc đáo, mạnh mẽ, mà còn khẳng định tinh thần: Âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể ngân vang, hòa quyện trong mọi không gian sân khấu, mọi thời đại, kể cả trên nền rock đầy phóng khoáng.

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng giám đốc Netmedia, Tổng đạo diễn chương trình, đây là một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng, là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc.

“Rock là dòng nhạc mạnh mẽ, phóng khoáng, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock, chúng trở thành một tiếng nói mới, gần gũi và đầy sức hút với thế hệ trẻ,” ông Nguyễn Trung Dũng nói.

Mở đầu chương trình, ca sỹ Thái Thùy Linh và ban nhạc Thanh Âm Xanh làm nóng bầu không khí với bài hát “Lên đàng.” Ngay sau đó, Thái Thùy Linh mang đến một tinh thần mới cho các ca khúc cách mạng như: “Dậy mà đi,” “Hát mãi khúc quân hành.”

Nhóm The Flob truyền tải tình yêu quê hương đất nước với “Bài ca đất phương Nam,” “Khát vọng tuổi trẻ.” Nhóm Chillies mang đến hai ca khúc “Quê hương Việt Nam” và “Đại lộ Mặt trời.”

Ban nhạc Ngũ Cung khiến khán giả đứng ngồi không yên với “Hành khúc ngày và đêm,” “Viết tiếp câu chuyện hòa bình,” “Cung đàn mùa Xuân,” “Tuyết trắng-Đỗ quyên đỏ,” “Lá đỏ,” “Bay qua Biển Đông,” “Cô Đôi Thượng Ngàn.”

Ca sỹ Dương Trần Nghĩa và Bức Tường khiến khán giả bùng nổ với set diễn gồm toàn các bài hát được rock fan yêu thích: “Đất Việt-Hoa Mặt trời,” “Con đường không tên,” “Men say, “Tháng 10,” “Bông hồng thủy tinh-Mắt đen,” “Những chuyến đi dài,” “Đất nước trọn niềm vui.”

Khép lại chương trình, toàn bộ nghệ sỹ cùng hòa chung ca khúc “Đường đến ngày vinh quang,” khẳng định “Rock Concert-Trái tim Việt Nam” là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động nghệ thuật quốc gia mừng Quốc khánh 2/9./.

Một số hình ảnh trong đêm nhạc:

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là MC Lê Anh và ca sỹ Thái Thùy Linh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh kết hợp cùng ban nhạc rock. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thái Thùy Linh là người mở màn chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây là một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng, là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các nghệ sỹ giao lưu cùng khán giả. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Rock là dòng nhạc mạnh mẽ, phóng khoáng, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)