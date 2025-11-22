Thái Thùy Linh cùng nghệ sỹ Quyền Thiện Đắc rủ nhau 'dát vàng' Bolero

“Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây/ Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay” - “nàng du ca” Thái Thùy Linh vốn được yêu mến bởi chất nhạc pop/rock cuồng nhiệt, sôi động vừa mới rẽ ngang sang Bolero.

Bằng tình yêu tuy muộn màng nhưng mãnh liệt của người đàn bà đã trải đủ những cung bậc cảm xúc của cuộc đời, Thái Thùy Linh quay về ký ức, mê mải lục tìm những lời ca và giai điệu quen thuộc, để rồi dùng Jazz để “dát vàng” cho “nhạc vàng.”

Bay bổng trong Jazz

Với album “Jazz vàng,” Thái Thùy Linh đặt nhạc vàng vào không gian bay bổng và lãng mạn của Jazz, với những bản phối khí “đo ni đóng giày” của nhạc sỹ Nguyễn Quang và đặc biệt là tiếng kèn saxophone phong trần, mê đắm của nghệ sỹ Quyền Thiện Đắc.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Thái Thùy Linh cho hay chị nghe nhạc vàng từ khi còn rất nhỏ, từ chiếc cát-sét của bố. Dù vậy, chị từng có thành kiến rằng nhạc vàng là thể loại “sến súa.”

Thái Thùy Linh cùng nhạc sỹ Nguyễn Quang trong minishow 'Jazz vàng.' (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đến giờ chị mới nhận ra rằng ca từ Bolero rất hay, rất đời, cảm tưởng người nhạc sỹ sáng tác từ những nỗi đau, những trắc trở, những vết thương lòng của chính mình.

“Có thể vì càng trưởng thành tôi càng hiểu hơn những nỗi lòng, những câu chuyện được tác giả chuyển tải, chia sẻ trong từng ca khúc, nên thấy thấm, cảm nhận sâu sắc hơn và yêu hơn. Tôi chắc chắn mình đang làm một thứ Bolero mà chưa ai làm, không hề sến súa hay tầm thường,” Thái Thùy Linh bày tỏ.

Cảm hứng đầu tiên cho “Jazz vàng” đã bắt nguồn từ khi Thái Thùy Linh thực hiện album “Như loài thú hoang” năm 2018. Khi đó, nghe Thái Thùy Linh thể hiện hai ca khúc “Hãy ngồi xuống đây” và “Cho em lần cuối,” nhạc sỹ Nguyễn Quang đã muốn cùng Thái Thùy Linh làm nhạc Bolero.

Sau khi thực hiện album “Du ca” vào năm 2021, êkip đã bắt tay ngay vào thu âm cho “Jazz vàng,” nhưng dự án phải dừng lại vì COVID-19. Đại dịch qua đi nhưng vì nhiều lý do mà album không được thực hiện.

Thái Thùy Linh hát Bolero theo cách chưa ai làm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mãi cho đến hôm nay, giấc mơ của Thái Thùy Linh mới trở thành hiện thực. Chị khẳng định “Jazz vàng” là dự án dài hơi và tốn kém nhất của mình.

Với nghệ sỹ Quyền Thiện Đắc, đây là lần đầu tiên hợp tác cùng Thái Thùy Linh nhưng anh không chỉ thổi mười mấy ca khúc trong album mà còn xuất hiện trên bìa “Jazz vàng.”

Nghệ sỹ cho hay anh cảm mến Thái Thùy Linh – một ca sỹ rất cá tính, luôn năng nổ trong các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, song sự đồng cảm trong âm nhạc mới là yếu tố quan trọng nhất để anh nhận lời tham gia vào album này.

Hát để nuông chiều bản thân

Ra mắt album vào thời điểm thể loại âm nhạc bolero không còn “hot” như trước, không ít người lo ngại album sẽ khó gây tiếng vang. Song, Thái Thùy Linh khẳng định cô chưa từng chạy theo trào lưu. Các dự án nghệ thuật cô thực hiện đều dựa trên cảm xúc, có thể nói là cô chủ trương… “nuông chiều” cảm xúc bản thân.

Thái Thùy Linh du ca như một cách nuông chiều cảm xúc và đam mê âm nhạc của bản thân. (Ảnh: NVCC)

“Hơn 20 năm sống bằng nghề hát, tôi từng phải chạy theo các show ca nhạc, lắng nghe thị hiếu, làm sao chiều lòng nhiều khán giả nhất có thể… Tinh thần của người nghệ sỹ trong tôi hiện tại đã rất khác, rất sung sướng. Tôi cởi thoát được nhiều thứ liên quan đến kỹ thuật, những đánh giá từ khán giả hay đồng nghiệp - đơn giản, tôi chỉ là tôi,” Thái Thùy Linh bày tỏ.

Trong album Vol 5, nữ ca sỹ không chỉ khoác áo mới cho Bolero mà còn thay đổi hình ảnh của chính mình: Bớt đi những hoang dại, gai góc, mà đằm thắm, kiêu kỳ như một minh tinh.

Ca sỹ, nhà sản xuất Ngọc Châm nói vui: “Thái Thùy Linh lâu nay đã là một ca sỹ nông dân chính hiệu, nhưng ở album mới cô chẳng khác nào một minh tinh.”

Trong các dự án cộng đồng của Thái Thùy Linh, không thể không nhắc đến "Mang âm nhạc đến bệnh viện." (Ảnh: NVCC)

Những năm gần đây, khán giả biết đến Thái Thùy Linh nhiều hơn với hình ảnh giản dị, mộc mạc bên vườn tược, cây cỏ, trồng trọt y như một nông dân thực thụ.

“Cuộc sống ở nông thôn đã thay đổi đáng kể lối sống, con người và cách hát của tôi. Tôi không nói mình hiện giờ hát hay nhất, nhưng đây là lúc tôi cảm thấy đúng là mình nhất. Trước đây, tôi còn vướng áp lực: Hát để được khen, để khán giả hài lòng, để kiếm sống, giờ thì tôi hát như thiền. Tôi hát cho chính mình, lắng nghe cảm xúc của mình, và sống đúng là mình,” ca sỹ bộc bạch.

Thái Thùy Linh thừa nhận đang rất yêu phiên bản của hiện tại của mình. Chị không lo lắng hay sốt ruột về tuổi tác, ngoại hình, tình yêu. Và bởi vậy, chị ra mắt một sản phẩm âm nhạc thật mới mẻ, mang tính tiên phong, mà không sợ “gạch đá” mà chỉ thấy vui vì được làm điều mình thích một cách tự do, cảm xúc nhất.

"Tôi không mong có ba vạn người hâm mộ mà chỉ mong có được 300 khán giả là tri âm, tri kỷ, thực sự yêu quý âm nhạc và bản ngã con người tôi," nữ ca sỹ bày tỏ./.

Tối 21/11 tại Hà Nội, ca sỹ Thái Thùy Linh chính thức giới thiệu bộ đôi album “Jazz vàng” qua minishow cá nhân, khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi được nghe Bolero trong không gian bay bổng và lãng mạn của nhạc Jazz. Trong đó, CD1 gồm các ca khúc: “Một đời yêu anh” (Trần Thiện Thanh), “Người yêu cô đơn” (Đài Phương Trang), “Chuyến tàu hoàng hôn” (Minh Kỳ-Hoài Linh), “Đêm vũ trường” (Anh Bằng), “Xóm đêm” (Phạm Đình Chương), “Sang ngang” (Đỗ Lễ), “60 năm cuộc đời” (Y Vân). CD2 gồm 8 ca khúc: “Khi đã yêu” (Phượng Linh), “Nắng chiều” (Lê Trọng Nguyên), “Định mệnh” (Song Ngọc), “Biển tình” (Lam Phương), “Tình là sợi tơ” (Anh Bằng), “Tình bơ vơ” (Lam Phương), “Thành phố buồn” (Lam Phương), “Người ngoài phố” (Anh Việt Thu, phối khí Quyền Thiện Đắc).