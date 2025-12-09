Phụ nữ gặp gỡ bạn bè 2 lần mỗi tuần sẽ giúp xả stress hiệu quả?

Trong nhịp sống hiện đại, khi áp lực công việc, gia đình và hàng loạt trách nhiệm vô hình khác ngày càng đè nặng, nhu cầu giải tỏa cảm xúc trở thành một phần không thể thiếu để duy trì sức khỏe tinh thần.

Thay vì tìm đến những phương pháp phức tạp hay tốn kém, nhiều phụ nữ đã lựa chọn một cách rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả: gặp gỡ bạn bè 2 lần mỗi tuần.

Đây không chỉ là những buổi “tám chuyện” thông thường, mà còn là liệu pháp tinh thần tự nhiên, giúp cân bằng cảm xúc và cải thiện chất lượng cuộc sống một cách đáng kể.

Kết nối xã hội - “liều thuốc” tinh thần ít ai để ý

Các chuyên gia tâm lý học cho rằng giao tiếp xã hội là một trong những nền tảng quan trọng giúp con người duy trì sức khỏe tinh thần ổn định. Khi trò chuyện, cười đùa hay chia sẻ trải nghiệm với người thân, bạn bè, cơ thể sẽ tiết ra oxytocin – loại hormone giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác tin tưởng và gắn kết.

Đối với phụ nữ, quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn do não bộ nhạy với những tương tác mang tính cảm xúc. Thậm chí, các nghiên cứu quốc tế từng ghi nhận: phụ nữ có mạng lưới bạn bè thân thiết và duy trì tương tác đều đặn thường có chỉ số hạnh phúc cao hơn, mức độ lo âu thấp hơn và khả năng đối phó với khó khăn tốt hơn.

Một “buổi hẹn” - nhiều lợi ích

Không phải ngẫu nhiên mà việc gặp gỡ bạn bè được xem như liệu pháp tinh thần lành mạnh. Chỉ cần 1-2 buổi mỗi tuần, chị em có thể nhận về nhiều lợi ích đáng kể:

Giảm căng thẳng nhanh chóng

Những câu chuyện vụn vặt, đôi khi chẳng đầu chẳng cuối, lại là cách giúp giải tỏa cảm xúc tích tụ trong tuần. Khi được lắng nghe, phụ nữ sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, từ đó giảm bớt áp lực và tăng năng lượng tích cực.

Tăng cường sự đồng cảm và thấu hiểu

Mỗi thành viên trong nhóm thường có những trải nghiệm tương tự: áp lực công việc, mâu thuẫn gia đình hay những khó khăn trong cuộc sống. Việc chia sẻ giúp mỗi người cảm thấy không đơn độc và có điểm tựa tinh thần.

Tạo động lực để yêu thương bản thân

Một nhóm bạn chất lượng thường tác động tích cực đến thói quen sống của nhau: chăm tập thể dục hơn, chăm sóc bản thân hơn, tránh những suy nghĩ tiêu cực. Đây cũng là lý do nhiều phụ nữ duy trì được ý chí khi theo đuổi mục tiêu sức khỏe hoặc sắc đẹp.

Tăng sự tự tin và giá trị bản thân

Lời động viên từ bạn bè có sức mạnh rất lớn. Đôi khi chỉ cần một câu “cậu làm tốt mà” cũng đủ tiếp thêm năng lượng để chị em vượt qua cả một tuần căng thẳng phía trước.

VÌ sao gặp nhau 2 lần/tuần là tần suất lý tưởng?

Không quá nhiều để ảnh hưởng công việc, nhưng đủ để duy trì kết nối, 2 buổi gặp mặt mỗi tuần được xem là thời điểm “vàng” giúp phụ nữ nạp lại năng lượng tinh thần. Tần suất này còn mang lại các lợi ích như giúp duy trì sự gắn bó mà không bị cảm giác quá tải; tạo lịch trình ổn định, giúp chị em luôn có điều gì đó để mong chờ; cân bằng giữa thời gian cá nhân-gia đình-xã hội.

Nhiều nhóm bạn chọn những buổi ngắn sau giờ làm, đôi khi chỉ là 45 phút uống trà sữa hay cà phê, nhưng lại mang đến hiệu quả tinh thần rõ rệt.

(Ảnh: Getty )

Gợi ý những hoạt động đơn giản nhưng “hạnh phúc tăng gấp đôi”

Để những buổi gặp mặt trở nên thú vị và thư giãn hơn, chị em có thể thử một số hoạt động sau:

Càphê cuối tuần: Địa điểm quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi thời.

Đi bộ hoặc tập yoga cùng nhau: Vừa rèn luyện sức khỏe vừa trò chuyện thoải mái.

Xem phim, thử quán mới: Thay đổi không gian giúp tâm trạng phấn khởi hơn.

Ngày “spa tại nhà”: Đắp mặt nạ, làm móng và cùng nhau tám chuyện – hoạt động được nhiều hội chị em yêu thích.

Nấu ăn chung: Một món ăn mới, một buổi tối ấm áp và nhiều tiếng cười.

Không cần đông, chỉ cần đúng người

Một buổi gặp mặt hiệu quả không phụ thuộc số lượng thành viên mà nằm ở chất lượng kết nối. Đó có thể là 2 người, 3 người hay một nhóm lớn hơn, miễn là giữa họ có sự tin tưởng, tôn trọng và đồng cảm. Đặc biệt, phụ nữ thường dễ cảm nhận năng lượng từ môi trường xung quanh, nên việc chọn người đồng điệu rất quan trọng./.

