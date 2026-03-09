Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Duyên dáng áo dài Việt Nam tại Macau

Nhân kỷ niệm 116 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2026) và hưởng ứng Tuần lễ áo dài do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, ngày 8/3, Ban Lễ tân thuộc Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã tổ chức cuộc thi và trình diễn mang tên "Duyên dáng áo dài trung niên" với sự tham dự của đại diện các tổ chức xã hội sở tại, các chi hội, 32 thí sinh và đông đảo bà con người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đặc khu này.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Macau, bà Ngô Minh Chữ, thành viên Ban Tổ chức khi phát biểu khai mạc sự kiện đã nhấn mạnh, cuộc thi lần này được tổ chức nhằm tăng cường sự tương thân tương ái giữa những người Việt Nam trên mọi miền đất nước đang sinh sống và làm việc tại Macau để cùng nhau xây dựng một cộng đồng ngày càng đoàn kết và vững mạnh.

Nhân dịp này, bà Ngô Minh Chữ gửi lời chúc mừng tới toàn thể phụ nữ Việt Nam nói chung và các bà mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng, kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an bên các con cháu.

Đại diện Ban Tổ chức sự kiện khẳng định, trong những dịp kỷ niệm ý nghĩa này, mọi người sẽ luôn ghi nhớ công lao to lớn của các mẹ và các chị đã quên tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước, giành lại hòa bình, độc lập và tự do cho dân tộc.

Cộng đồng người Việt Nam tại Macau sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hướng về quê hương đất nước để góp phần cùng với đồng bào trong nước vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng tổ quốc ngày càng phát triển và vững mạnh hơn.

Ban Tổ chức sự kiện và các thí sinh tham dự cuộc thi. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Chia sẻ thêm về cuộc thi duyên dáng áo dài trung niên, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Macau, Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Thị Huế cho rằng, các quốc gia trên thế giới đều có một trang phục truyền thống và đó chính là nét văn hóa đặc trưng, cũng như niềm tự hào của mỗi dân tộc. Tà áo dài cũng vậy, đại diện cho vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng, mềm mại, nhưng cũng rất đỗi mạnh mẽ và kiên cường của người phụ nữ Việt Nam.

Do vậy, Ban Tổ chức cuộc thi muốn thông qua sự kiện lần này để vừa chúc mừng Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, vừa thúc đẩy quảng bá và lan tỏa rộng rãi hơn nữa vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam.

Tương tự, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau Dương Trung Đức cũng nhấn mạnh, trang phục áo dài và những tiết mục văn nghệ tại sự kiện sẽ thúc đẩy lan tỏa những nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam tới bạn bè sở tại và quốc tế.

Vinh dự được mời tham dự và làm thành viên Ban giám khảo cuộc thi, Chủ tịch Hiệp hội công chức Macau Rita Santos cho biết, bà rất ấn tượng về vẻ đẹp duyên dáng và mềm mại của tà áo dài Việt Nam và đã tự sắm cho mình một số mẫu đặc trưng để sử dụng trong những sự kiện giao lưu với cộng đồng người Việt Nam tại Macau.

Bà Rita Santos cho rằng, Việt Nam nói chung và Cộng đồng người Việt Nam tại Macau nói riêng nên nghiên cứu, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động quảng bá để lan tỏa nét đẹp của trang phục truyền thống cùng văn hóa Việt Nam, không chỉ tại Macau, mà còn cả khu vực và châu Á, qua đó thúc đẩy tăng cường hợp tác du lịch, kinh tế và thương mại giữa các bên.

Cộng đồng người Việt Nam tại Macau hiện đang thực hiện tốt vai trò cầu nối, gắn kết và tăng cường hiểu biết văn hóa giữa hai bên, tạo cơ sở vững chắc cho việc mở rộng hợp tác, ngày càng có nhiều người Việt Nam đến Macau và ngược lại.

Trên phương diện khác, ông Lương Quốc Đông, một nhiếp ảnh gia tự do của Macau cho biết, ông đã nghe nói nhiều về vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam, nên lần này rất ấn tượng được tận mắt chứng kiến các màn biểu diễn tại cuộc thi. Đây không chỉ là sự kiện trình diễn trang phục truyền thống, mà còn góp phần quảng bá và giúp cho người dân Macau hiểu biết hơn nữa về văn hóa Việt Nam.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao các giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất, giải Ứng xử, giải Áo dài ấn tượng và giải Phong cách biểu diễn./.

