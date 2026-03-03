ĐSQ Việt Nam tại Israel tiếp tục khuyến cáo công dân tăng cường biện pháp an toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bước sang ngày thứ tư và tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vừa phát đi thông báo đề nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại nâng cao cảnh giác, tuân thủ nghiêm các quy định an ninh của chính quyền Israel.

Theo Đại sứ quán, việc lực lượng Hezbollah ở Liban tham gia xung đột làm gia tăng nguy cơ leo thang trên nhiều hướng, trong khi số lượng thương vong do chiến sự có xu hướng tăng. Israel cũng đang bước vào dịp lễ Purim - thời điểm thường diễn ra nhiều hoạt động tập trung đông người.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo hiện hành của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, các hoạt động tụ tập đông người để tổ chức lễ Purim đều bị cấm, kể cả trong hầm trú ẩn, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các hạn chế an ninh hiện được duy trì đến 20 giờ ngày 7/3/2026. Trước thời điểm này, cơ quan chức năng Israel sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể điều chỉnh hướng dẫn khi cần thiết.

Để bảo đảm an toàn về người và tài sản, Đại sứ quán đề nghị bà con tuân thủ nghiêm quy định của sở tại; thường xuyên theo dõi thông tin từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel; hạn chế tối đa di chuyển giữa các thành phố; luôn ở gần khu vực có hầm trú ẩn; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, sẵn sàng thực hiện các phương án di chuyển khi có hướng dẫn chính thức.

Đại sứ quán cũng khuyến nghị cộng đồng duy trì liên hệ thường xuyên với cơ quan đại diện. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ về bảo hộ công dân, bà con có thể liên hệ trực tiếp tới các số điện thoại: +972 55 502 5616 và +972 50 878 3373.

Trước đó, trong ngày 2/3, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel Nghiêm Xuân Hải Đăng cho biết đến thời điểm hiện nay, Đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị thương vong trong các đợt tấn công tên lửa gần đây.

Ngay từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra ngày 28/2, Đại sứ quán đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, duy trì trực 24/7; cập nhật tình hình theo giờ và thường xuyên gửi khuyến cáo an toàn tới cộng đồng qua các kênh chính thức.

Công tác rà soát, lập danh sách công dân theo khu vực cư trú được triển khai liên tục; bà con được đề nghị duy trì liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán và chủ động thông báo khi thay đổi nơi ở hoặc phát sinh tình huống khẩn cấp./.

