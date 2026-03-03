Liên hợp quốc sẵn sàng ứng phó khủng hoảng nhân đạo tại Trung Đông

Trước tình hình xung đột lan rộng tại Trung Đông khiến nhiều dân thường thương vong, tàn phá cơ sở hạ tầng và đẩy nhiều người vào cảnh phải di dời, ngày 2/3, OCHA - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, cho biết đã sẵn sàng triển khai kế hoạch ứng phó khủng hoảng nhân đạo ở khu vực này.

OCHA cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải bảo vệ dân thường.

Cơ quan này cũng khẳng định sẵn sàng tăng cường hoạt động tại khu vực khi cần thiết, song hiệu quả ứng phó của Liên hợp quốc sẽ phụ thuộc vào việc khả năng tiếp cận không bị cản trở, bảo đảm an ninh dành cho nhân viên cứu trợ, cũng như nguồn tài chính huy động được.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric cho biết nhờ các kế hoạch dự phòng, Liên hợp quốc đã chuẩn bị kịch bản ứng phó khủng hoảng nhân đạo sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2. Ông Dujarric cũng bày tỏ đặc biệt lo ngại về việc đóng cửa không phận và các tuyến hàng hải.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc nói thêm rằng cơ quan này có các trung tâm nhân đạo tại vùng Vịnh, đáng chú ý là tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Phần lớn hàng viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc được vận chuyển qua đây, do đó diễn biến hiện nay có thể ảnh hưởng đến các hoạt động tại châu Phi, châu Á và những khu vực khác trên thế giới.

Ngoài ra, OCHA cho biết thêm tại Dải Gaza, Israel đã đóng toàn bộ các cửa khẩu, trong đó có Rafah, tạm ngừng các hoạt động nhân đạo xung quanh những khu vực quân đội Israel đang triển khai, hoãn kế hoạch di chuyển của nhân viên nhân đạo quốc tế. Hoạt động sơ tán y tế và việc người dân trở lại Gaza cũng tạm ngừng.

Cùng ngày, Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động đối với dân thường và nguy cơ gia tăng làn sóng di dời trong khu vực. UNHCR cảnh báo bạo lực leo thang có thể khiến hoạt động nhân đạo quá tải, nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng hiện đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn và người di dời trong khu vực.

Tương tự, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) bày tỏ quan ngại về các cuộc không kích nhằm vào Iran và tình hình xung đột lan rộng, đe dọa nghiêm trọng đến trẻ em.

Tính đến ngày 1/3, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin số người thiệt mạng do cuộc không kích chung của Mỹ và Israel vào một trường nữ sinh ở tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, đã lên đến 148 người. Ngoài ra, 95 người đã bị thương trong vụ việc này./.

Tổng thống Mỹ đệ trình Quốc hội báo cáo về chiến dịch không kích Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh các cuộc không kích được thực hiện nhằm bảo vệ quân nhân Mỹ trong khu vực, bảo vệ lãnh thổ Mỹ, thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia...