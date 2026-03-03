Thăm dò dư luận: Gần 60% người Mỹ phản đối không kích Iran

Hãng tin CNN ngày 2/3 công bố kết quả thăm dò do SSRS thực hiện ngay sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc không kích Iran, cho thấy đa số người dân Mỹ không ủng hộ quyết định tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Theo kết quả mới nhất, có tới 59% số người được hỏi phản đối hành động quân sự này. Chỉ 41% bày tỏ sự ủng hộ hoặc chưa phản đối.

Kết quả cũng phản ánh sự hoài nghi đáng kể đối với cách xử lý khủng hoảng của Tổng thống Donald Trump.

Khoảng 60% số người được hỏi cho rằng ông Trump không có kế hoạch rõ ràng để ứng phó tình hình, trong khi 62% nhận định Tổng thống nên xin phê chuẩn của Quốc hội trước khi tiến hành bất kỳ hành động quân sự tiếp theo nào.

Về yếu tố ngoại giao, 39% số người được hỏi cho rằng Mỹ chưa nỗ lực đủ về mặt đàm phán trước khi sử dụng vũ lực, chỉ 27% cho rằng Washington đã nỗ lực đủ và 33% chưa chắc chắn.

Đáng chú ý, 56% số người tham gia khảo sát nhận định khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự kéo dài giữa Mỹ và Iran "có thể xảy ra,”trong đó 24% cho rằng kịch bản này “rất có khả năng” trở thành hiện thực.

CNN công bố kết quả thăm dò trên 1 ngày sau cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy 43% số người Mỹ phản đối các cuộc không kích nhằm vào Iran. Các số liệu được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ cũng đang chia rẽ sâu sắc về chiến dịch quân sự này.

Theo khảo sát của CNN, mức độ ủng hộ có sự khác biệt lớn giữa các đảng phái: chỉ 18% số cử tri của đảng Dân chủ và 32% cử tri độc lập ủng hộ hành động quân sự, trong khi tỷ lệ này ở cử tri Cộng hòa lên tới 77%.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã kêu gọi Iran chấm dứt ngay hành động tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia Arab láng giềng, đồng thời cảnh báo nguy cơ đe dọa sự ổn định khu vực.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, Ngoại trưởng Abdelatty ngày 2/3 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp tại các quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) - gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain - cũng như Jordan và Iraq.

Các cuộc điện đàm tập trung vào làn sóng tấn công cũng như những vụ trả đũa mới nhất liên quan đến cuộc đối đầu leo thang giữa Mỹ và Israel với Iran.

Ông Abdelatty bày tỏ sự ủng hộ của Ai Cập đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Arab bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi Tehran chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công này.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng hơn ra khắp khu vực. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi tất cả các bên quay lại đối thoại chính trị và tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc của Liên hợp quốc./.

Mỹ dùng oanh tạc cơ hạng nặng B-1 không kích Iran, Tehran tấn công trả đũa khắp Vùng Vịnh Theo một quan chức Mỹ và các nhà phân tích theo dõi dữ liệu chuyến bay nguồn mở, Mỹ đã sử dụng các máy bay ném bom hạng nặng B-1 trong các cuộc không kích đêm qua (giờ địa phương) tại Iran.