Xung đột tại Trung Đông: Đức và Anh bác khả năng tham chiến

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang nhanh chóng, ngày 2/3, Bộ Ngoại Nga đã ra tuyên kêu gọi tất cả các bên liên quan từ bỏ việc sử dụng vũ lực để giải quyết những khác biệt và hướng tới một giải pháp chính trị và ngoại giao cho tất cả các vấn đề.



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tuyên bố đăng trên website của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi các bên từ bỏ việc sử dụng vũ lực để giải quyết những khác biệt hiện có và hướng tới một giải pháp chính trị và ngoại giao cho tất cả các vấn đề, đồng thời đảm bảo lợi ích an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia trong khu vực."

Tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại về sự leo thang của các cuộc đối đầu vũ trang trên khắp Trung Đông. Moskva kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức ngừng các hành động thù địch và ưu tiên tuyệt đối cho các biện pháp toàn diện để đảm bảo an toàn cho thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự ở tất cả các quốc gia trong khu vực.



Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cần lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào một trường nữ sinh ở thành phố Minab của Iran, khiến hàng chục trẻ em vô tội thiệt mạng, đồng thời khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào mục tiêu dân sự - dù ở Iran hay các nước Arập - đều không thể chấp nhận được và phải bị loại trừ hoàn toàn.



Trước đó cùng ngày, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã tiến hành một loạt cuộc đàm phán quốc tế tập trung vào Trung Đông.



Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 2/3, Ngoại trưởng Đức Johann tuyên bố Berlin “không có ý định tham gia các hoạt động quân sự tại Iran.”

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Deutschlandfunk, ông Wadephul bày tỏ quan ngại tình hình leo thang tại Trung Đông, đồng thời làm rõ tuyên bố chung trước đó của Pháp, Anh và Đức về việc “bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh trong khu vực.”

Ông Wadephul nhấn mạnh Đức không có các khí tài quân sự đáng kể trong khu vực và cũng không có ý định tham gia các chiến dịch quân sự như Mỹ và Israel đang tiến hành.



Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer cũng khẳng định London sẽ không tham gia các cuộc “tấn công phủ đầu” của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Phát biểu trước Quốc hội, ông nhấn mạnh mọi quyết định quân sự phải có cơ sở pháp lý rõ ràng và một kế hoạch khả thi được cân nhắc kỹ lưỡng.



Dù vậy, Anh thông báo đã chấp thuận cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình vì “mục đích phòng thủ cụ thể và có giới hạn.” Thủ tướng Starmer nêu rõ rằng các căn cứ của Anh tại Cyprus sẽ không được sử dụng cho các hoạt động tấn công của Mỹ do không phù hợp.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi một căn cứ không quân của Anh tại Akrotiri trên đảo Cyprus bị máy bay không người lái do Iran chế tạo tấn công, khiến khu vực xung quanh phải sơ tán tạm thời và hàng chục chuyến bay bị hủy.



Giới chức Anh cũng khẳng định London “không trong tình trạng chiến tranh,” đồng thời nhấn mạnh nước này không tham gia làn sóng không kích đầu tiên của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, trước các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Anh, London quyết định cho phép Mỹ sử dụng căn cứ cho mục đích phòng thủ./.

Xung đột tại Trung Đông: Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự Pháp, Đức và Anh để ngỏ khả năng tham gia các cuộc tấn công Iran do Mỹ và Israel phát động, trong đó, Anh đã cho phép Mỹ sử dụng một số căn cứ quân sự để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.