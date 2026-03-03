Multimedia
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Để cử tri lựa chọn "đúng người, đúng việc"

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Người dân đang hân hoan hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Viết Thành
Trong kỳ bầu cử lần này, thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với tổng số 54 người ứng cử, qua đó cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 32 đại biểu. Đối với Hội đồng Nhân dân cấp thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn địa bàn được chia thành 31 đơn vị bầu cử, với 205 người ứng cử để lựa chọn ra 125 đại biểu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đồng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh./.

