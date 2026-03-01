Khốc liệt cuộc chiến Mỹ-Iran: Hàng loạt cuộc trả đũa khiến thế giới "dậy sóng"

Mới đây, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia tuyên bố Nga yêu cầu Mỹ và Israel chấm dứt ngay lập tức các hành động xâm lược đối với Iran.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Iran, ông Nebenzia nói: “Chúng tôi yêu cầu Mỹ và Israel chấm dứt ngay lập tức các hành động xâm lược của mình”.

Chính phủ Brazil cũng đã lên án các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào các mục tiêu tại Iran, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến quân sự mới tại khu vực Trung Đông.

Cùng ngày, chính phủ Argentina đã nâng mức cảnh báo an ninh lên mức “cao” trên toàn quốc nhằm tăng cường bảo vệ các mục tiêu nhạy cảm, cơ sở hạ tầng trọng yếu và cộng đồng Do Thái, sau thông tin lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran./.