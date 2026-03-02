Bầu cử Quốc hội và HĐND: Quảng Ninh tập trung cao điểm cho Ngày hội của toàn dân

Ngày 2/3, tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai một số nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp tập trung cao điểm cho công tác bầu cử.

Trong đó, tiếp tục bám sát Chỉ thị số 46-CT/TW (ngày 16/5/2025) của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương để chỉ đạo sát sao, hướng dẫn đầy đủ, tổ chức thực hiện chặt chẽ, chu đáo, kỹ lưỡng từng khâu, từng bước; bảo đảm để cử tri hiểu đúng, nắm chắc và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Các đơn vị bầu cử thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật, đúng các mốc thời gian, đặc biệt rà soát kỹ toàn bộ các công việc trong ngày bầu cử đảm bảo không để xảy ra sai sót. Các xã, phường, đặc khu thường xuyên cập nhật danh sách cử tri, bảo đảm chính xác, không bỏ sót; các thành viên tổ bầu cử nắm chắc nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí khánh tiết từ nay đến ngày bầu cử nhằm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, hướng về ngày hội lớn của toàn dân; nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác tiếp công dân.

Cùng với đó, chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau bầu cử; chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật; qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được đánh giá là thực hiện một cách bài bản, kỹ lưỡng và đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Nhiều nội dung công việc đã hoàn thành sớm hơn so với thời hạn luật định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo sát sao, tạo hành lang pháp lý và hướng dẫn cụ thể cho các cấp, ngành chủ động triển khai.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo bám sát lộ trình của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội đã được xây dựng cụ thể tới tận các xã, phường, đặc khu và từng khu vực bỏ phiếu. Song song đó, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt ngay từ cơ sở, nhằm hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.

Một trong những điểm sáng của Quảng Ninh trong kỳ bầu cử này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tỉnh đã tạo lập các đường link và mã QR tổng hợp hệ thống văn bản, tài liệu bầu cử, giúp các tổ chức phụ trách bầu cử tra cứu, cập nhật hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời, đồng thời hỗ trợ cử tri dễ dàng truy cập để nắm bắt thông tin về ứng cử viên, nội quy, thể lệ và cách thức bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền cũng được đa dạng hóa hình thức, tạo sự lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân. Việc trang trí khánh tiết đang được tăng cường để tạo không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử.

Lắng nghe tiếng nói cử tri qua các hội nghị tiếp xúc

Cùng ngày 2/3, không khí hướng tới ngày bầu cử tại cơ sở cũng diễn ra sôi nổi với hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2026-2031) tại Đơn vị bầu cử số 8 (phường Cẩm Phả và phường Quang Hanh).

Tại đây, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình, khẳng định quyết tâm thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân theo quy định pháp luật; duy trì mối liên hệ mật thiết, "gần dân, sát cơ sở," lấy người dân làm trung tâm; lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền. Đồng thời, cam kết đóng góp trí tuệ vào việc quyết định các chính sách phát triển bền vững của tỉnh và đất nước.

Cử tri địa phương đánh giá cao sự tâm huyết và chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến thiết thực về chính sách phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp./.

Nhân dân tin tưởng cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sẽ thành công tốt đẹp Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại phiên họp thứ 55 cho thấy, cử tri, nhân dân cả nước thể hiện niềm tin vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.