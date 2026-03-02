Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cam kết đổi mới công tác lập pháp, kiến tạo phát triển

Chiều 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc thuộc đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Phú Thọ gồm có: Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Khổng Thanh Thủy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Phú Thọ; bà Quách Thanh Vân, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã trình bày tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; tiếp đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn và định hướng hành động cụ thể trên từng lĩnh vực, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước. Nội dung tập trung vào đổi mới công tác lập pháp, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri; kịp thời phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng; phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Thọ và cả nước.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri các xã, phường bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nội dung cam kết. Cử tri mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục quan tâm sâu sát hơn đến đời sống nhân dân, nhất là các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông, du lịch, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Cử tri phát biểu ý kiến tại đơn vị bầu cử số 2. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức tại phường Yên Bái (Đơn vị bầu cử số 1) và xã Yên Bình (Đơn vị bầu cử số 2).

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính phường Yên Bái và xã Yên Bình đến điểm cầu các phường Âu Lâu, Văn Phú, Nam Cường và các xã Thác Bà, Bảo Ái, Cảm Nhân, Yên Thành.

Theo đó, Đơn vị bầu cử số 1 có 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai. Đơn vị bầu cử số 2 có 7 người ứng cử viên, trong đó có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai trình bày tiểu sử tóm tắt của 15 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên tinh thần trách nhiệm trước cử tri, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động với nhiều nội dung trọng tâm, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt quan tâm khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung các chương trình hành động cũng nhấn mạnh định hướng đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, bảo đảm quốc phòng-an ninh; phát triển các cụm công nghiệp gắn với đô thị dọc sông Hồng; thúc đẩy kinh tế tư nhân, kinh tế số; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và năng lực thực tiễn để thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu dân cử theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cam kết dành thời gian sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền, xứng đáng là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Trong không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên với những định hướng sát thực tiễn, bám trúng nhu cầu phát triển của địa phương. Nhiều ý kiến kỳ vọng, sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục quan tâm có các giải pháp để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chỉnh trang, quản lý đô thị; tiếp tục quan tâm đến hỗ trợ nguồn lực để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số phục vụ chính quyền và nhân dân hiệu quả hơn; quan tâm thúc đẩy ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp bền vững; ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, nhà văn hóa, điện lưới và viễn thông, vệ sinh môi trường..., góp phần nâng cao đời sống người dân, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương.../.

Nhân dân tin tưởng cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sẽ thành công tốt đẹp Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại phiên họp thứ 55 cho thấy, cử tri, nhân dân cả nước thể hiện niềm tin vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.