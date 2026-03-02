Chiều 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EAEU), ông Bakytzhan Sagintayev đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Liên minh Kinh tế Á-Âu gồm 5 nước Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan. Ông Bakytzhan Sagintayev là người Kazakhstan, tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng theo cơ chế luân phiên giữa các quốc gia thành viên.

Đánh giá cao vai trò của Hội đồng EAEU và cá nhân Chủ tịch Hội đồng trong thúc đẩy triển khai các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EAEU thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cho rằng chuyến thăm là cơ hội quý báu để hai bên trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quan hệ nói chung, hợp tác kinh tế-thương mại nói riêng giữa Việt Nam và EAEU với các thành viên là các nước bạn bè truyền thống của Việt Nam.

Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng EAEU đánh giá cao những kết quả tích cực sau 10 năm ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU. Theo đó, Hiệp định đã trở thành một khung khổ pháp lý hữu hiệu cho thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và khối EAEU, đặc biệt là tạo môi trường thương mại thuận lợi. Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương tăng trung bình gần 30%/năm giai đoạn 2017-2018; đạt mức đỉnh trên 6,3 tỷ USD năm 2021; năm 2025 đạt gần 6 tỷ USD, gần bằng mức trước đại dịch COVID-19, tăng 5% so với năm 2024.

Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EAEU với các hiệp định, dự án hợp tác cụ thể; khai thác tốt hơn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU, mở cửa hơn nữa thị trường, thúc đẩy thương mại, đầu tư, phát huy các thế mạnh bổ sung cho nhau với tinh thần đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có nguồn lực, trao đổi để củng cố lòng tin và lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Để thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và các nước EAEU nói chung trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai bên để kịp thời xử lý các vướng mắc kỹ thuật; các nước thành viên EAEU xem xét xóa bỏ biện pháp phòng vệ ngưỡng và nâng hạn ngạch đối với một số mặt hàng cho Việt Nam; mở rộng nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông sản, thủy hải sản, điện tử...

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu các hình thức phát triển chuỗi cung ứng, vận tải biển, đường sắt, logistics... để đẩy mạnh trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam với khu vực Trung Á và từng nước thành viên EAEU; hiện Việt Nam đang thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn với Trung Quốc và qua đó với khu vực Trung Á.

Thủ tướng cũng đề nghị các bên nghiên cứu, đánh giá khả năng điều chỉnh, sửa đổi Hiệp định cho phù hợp hơn với tình hình mới trên cơ sở đánh giá tổng thể, toàn diện kết quả thực thi Hiệp định thời gian qua, đảm bảo thực chất và mang lại lợi ích cân bằng cho các bên tham gia. Đồng thời, duy trì và tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân; hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hợp tác khoáng sản; đào tạo nhân lực, cán bộ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bakytzhan Sagintayev, Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEK). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về hợp tác với Kazakhstan, Thủ tướng khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Kazakhstan thời gian qua phát triển rất mạnh mẽ; hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025).

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa, triển khai tích cực kết quả các chuyến thăm cấp cao, thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ mở Cơ quan đại diện thương mại tại Trung Á đặt tại Kazakhstan và đề nghị nghiên cứu mở đường bay giữa Việt Nam và Thủ đô Astana của Kazakhstan.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng EAEU gửi lời chúc mừng năm mới và việc tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao những kết quả ấn tượng Việt Nam đạt được thời gian qua trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bày tỏ những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với đất nước Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, an toàn, ông cho biết tháng 3 tới sẽ là thời điểm trọng đại với cả hai nước Việt Nam và Kazakhstan khi Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và Kazakhstan tổ chức trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới.

Chủ tịch Hội đồng EAEU đánh giá cao đóng góp của Thủ tướng trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EAEU; tin tưởng thời gian tới, quan hệ hai bên sẽ tiếp tục củng cố, phát triển mạnh mẽ và cho biết tất cả các thành viên đều muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam; khẳng định quan hệ Việt Nam-Kazakhstan có rất nhiều triển vọng phát triển tốt đẹp hơn nữa.

Thông tin với Thủ tướng về kết quả làm việc trong chuyến thăm lần này với Bộ trưởng Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng EAEU đề nghị phát huy hơn nữa cơ chế Ủy ban Hỗn hợp thực thi Hiệp định Việt Nam-EAEU.

Nhất trí cao với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Bakytzhan Sagintayev cho biết sẽ tích cực thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa Việt Nam-EAEU và Việt Nam-Kazakhstan cũng như tháo gỡ các vướng mắc trong hợp tác như Thủ tướng đã có ý kiến, trong đó có việc thúc đẩy thiết lập đường bay giữa Việt Nam với tất cả các nước thành viên EAEU.

Khẳng định Việt Nam và khối EAEU có nhu cầu tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới và tiềm năng hợp tác giữa hai bên rất lớn với tin cậy chính trị cao, hai bên nhất trí tổ chức kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EAEU trong năm 2026; thúc đẩy triển khai hợp tác chuyển đổi số.../.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu Chiều 2/3/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bakytzhan Sagintayev, Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEK).