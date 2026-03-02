Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tạo sức bật mới cho vùng biển phía Nam thành phố Huế

Ngày 2/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dự hội nghị tiếp xúc cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 4, thành phố Huế với người ứng cử đại biểu Quốc hội, tại xã Chân Mây - Lăng Cô.

Địa phương này có Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nằm ven biển phía Nam của thành phố Huế.Tại đây, 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã báo cáo chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI đến cử tri địa phương.

Đáng chú ý, trước những tiềm năng, lợi thế nổi bật của xã Chân Mây - Lăng Cô, các ứng cử viên khẳng định trong chương trình hành động sẽ tập trung việc tăng cường liên kết giữa thành phố Huế với các địa phương trong khu vực nhằm thúc đẩy phát triển vùng; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, đến với địa phương để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; qua đó, góp phần tạo sức bật mới cho xã Chân Mây - Lăng Cô phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Huế.

Cùng đó, chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào việc triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương; tổ chức thực thi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường quản lý các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, tài sản công; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển kinh tế, xã hội thành phố Huế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc; giải quyết các vấn đề về hạ tầng đô thị, giao thông, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các ứng cử viên khẳng định, sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm đại biểu Quốc hội; tham dự nghiêm túc các kỳ họp; tích cực tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường hoạt động giám sát và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đồng thời, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến nhân dân tới Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền.

Công tác tiếp công dân, theo dõi và giám sát việc giải quyết kiến nghị sẽ được thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đánh giá cao chương trình hành động, cử tri xã Chân Mây - Lăng Cô bày tỏ nguyện vọng các ứng cử viên quan tâm hơn nữa đời sống của các tầng lớp nhân dân; kêu gọi các dự án du lịch ở địa phương và đầu tư các dự án tại khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Cử tri cũng kỳ vọng, Đoàn đại biểu Quốc hội Huế tăng cường tiếp xúc cử tri, phản ánh những kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; thực hiện tốt trách nhiệm đại biểu Quốc hội; duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến nhân dân tới Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền.

Cùng ngày, 4 ứng cử viên đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại các xã: Phú Lộc, Phú Hồ, Phú Vang và Phú Vinh của thành phố Huế.

Dự kiến, các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Lộc, thành phố Huế vào sáng 3/3. Hội nghị tiếp xúc cử tri do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức theo hình thức trực tiếp./.

