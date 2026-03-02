Bầu cử Quốc hội và HĐND: Nâng cao hội nhập, tạo dấu ấn kỷ nguyên vươn mình

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 05) thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri, báo cáo chương trình hành động và vận động bầu cử tại xã Hoài Đức vào chiều nay (ngày 2/3).

Hội nghị thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại xã Hoài Đức và kết nối trực tuyến đến các phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát và các xã Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Liên Minh, Ô Diên và Đan Phượng.

Tại hội nghị, các ứng viên đại biểu Quốc hội đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm, khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, giải quyết các vấn đề dân sinh.

Trong đó, các ứng viên đại biểu Quốc hội đã đề cập và giải đáp về các vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa gắn với giữ gìn bản sắc của các làng xã; nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không, các đề xuất, giải pháp phát triển bền vững…

Nâng cao năng lực cạnh tranh, khát vọng hội nhập

Là người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Lê Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) nêu sáng kiến về hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các cửa ngõ chiến lược của Thủ đô, đặc biệt Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, góp phần tăng cường năng lực kết nối quốc tế miền Bắc.

Tiết lộ Vietnam Airlines đang khai thác hơn 110 đường bay và định hướng thời gian tới tiếp tục mở rộng số lượng điểm đến, kết nối trong nước và quốc tế, theo ông Hà, Vietnam Airlines là doanh nghiệp Nhà nước vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh, vừa đóng góp kinh tế xã hội cho đất nước.

“Mục tiêu của Vietnam Airlines là kinh doanh có hiệu quả và mở rộng đường bay để tạo cơ hội cho sự kết nối giao thương, thương mại du lịch của Thủ đô và đất nước. Mỗi chuyến bay quốc tế không chỉ chuyên chở hành khách mà mang hình ảnh quốc gia, năng lực cạnh tranh, khát vọng hội nhập của Việt Nam. Khi đường bay được vận hành hiệu quả, không chỉ ngành hàng không phát triển mà vị thế quốc gia cũng được vươn lên,” ông Hà khẳng định.

Ông Lê Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhấn mạnh Vietnam Airlines ý thức rõ hội nhập quốc tế là ưu tiên của thành phố Hà Nội, mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô, ông Hà tin tưởng nếu trúng cử sẽ đóng góp về hội nhập quốc tế, hài hòa lợi ích quốc gia, doanh nghiệp.

Tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 05 này, ông Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban văn hóa và xã hội của Quốc hội, đề cập đến những vấn đề như: phát triển công nghiệp văn hóa gắn với giữ gìn, bảo tồn bản sắc của các làng xã.

Theo ông Sơn, đầu tư cho công nghiệp văn hóa sẽ đạt được nhiều mục đích ngoài kinh tế còn có sự bản lĩnh, tự tin khi hội nhập quốc tế.

Cử tri theo dõi các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 05) tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Chứng minh thực tế này, ông Sơn đưa ra dẫn chứng 2 ban nhạc hàng đầu của Hàn Quốc có thể đạt doanh thu hơn Việt Nam xuất khẩu gạo hàng năm.

Nhìn nhận tiềm năng rất lớn về công nghiệp văn hoá, Việt Nam có thể kể về hơn 1.000 năm Hà Nội, 54 dân tộc anh em… tạo nên niềm tự hào khi Việt Nam hội nhập quốc tế, ông Sơn cho rằng, nếu mỗi người kể câu chuyện Việt Nam ra quốc tế bằng ngôn ngữ quốc tế thì sẽ mang lại điểm khác biệt, hấp dẫn.

“Nếu chúng ta đột phá được trong lĩnh vực này vừa tạo điều kiện cất cánh mà tạo bản lĩnh về văn hóa, tinh thần khi hội nhập. Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị nêu 2 vấn đề gồm: củng cố nội lực về vật chất và tinh thần ban hành cùng với nhau, nếu triển khai song hành sẽ thành công, tạo dấu ấn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” ông Sơn kỳ vọng.

Nhiều đề xuất, sáng kiến phát triển bền vững

Tại hội nghị, các cử tri cũng quan tâm đến việc nếu các ứng viên đại biểu Quốc hội trúng cử sẽ tham mưu và triển khai cơ chế, chính sách gì để mở rộng cơ hội phát triển kinh tế-xã hội, du lịch-văn hóa cho nhân dân và doanh nghiệp Thủ đô.

Khẳng định Thủ đô Hà Nội đang hướng tới phát triển xanh, trong đó có giao thông xanh, ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết sẽ tham gia hoàn thiện các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh theo định hướng “giao thông xanh, logistics xanh, đô thị xanh”; trọng tâm là giảm phát thải trong giao thông vận tải, ưu tiên phát triển giao thông công cộng và vận hành tiết kiệm năng lượng, đồng thời thúc đẩy hệ thống logistics xanh nhằm giảm áp lực phương tiện vào nội đô, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định chuỗi cung ứng.

Xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới, gắn với logistics, du lịch, hàng không và kinh tế số, ông Hà đưa ra chương trình hành động trọng tâm là nâng cao kỹ năng số, ngoại ngữ và kỷ luật lao động; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo việc làm bền vững và nâng cao thu nhập của người lao động.

Về hội nhập quốc tế, phát triển du lịch và liên kết vùng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, ông Hà đề xuất phát triển du lịch dựa trên chiều sâu văn hóa, di sản và các địa danh tiêu biểu của Thủ đô, đồng thời mở rộng du lịch xanh, kinh tế đêm và không gian vệ tinh.

“Việc tăng cường liên kết vùng và tối ưu kết nối hàng không sẽ góp phần nâng cao sức hút điểm đến, quảng bá hình ảnh và con người Thủ đô ngàn năm văn hiến trên bản đồ thế giới, tạo thêm động lực cho phát triển dịch vụ và việc làm,” Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho hay.

Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 5). (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Với trách nhiệm người đứng đầu Hãng hàng không Quốc gia và khát vọng đóng góp cho đất nước, ông Hà cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu để doanh nghiệp Nhà nước vừa kinh doanh có hiệu quả vừa phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội, với vai trò hài hòa lợi ích Nhà nước-nhân dân-doanh nghiệp-người lao động, góp phần ổn định kinh tế-xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Nêu ra cơ chế, chính sách vừa bảo tồn những di sản làng nghề và không gian văn hóa truyền thống của Hà Nội, vừa gắn với sinh kế bền vững, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho biết phải hỗ trợ làng nghề, hỗ trợ nghệ nhân, tạo ra không gian di sản, kết nối du lịch-văn hóa, kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa mà thành phố Hà Nội đang xem là trọng tâm.

“Chúng ta phải thay đổi, tạo thuận lợi cho hợp tác công-tư, để từ đó gắn với bảo tồn và sinh kế bền vững cho cộng đồng,” ông Sơn nói./.

