Phụ nữ Việt tại Bỉ rộn ràng đón Xuân và ngày 8/3

Ngày đầu tháng Ba, sắc Xuân len lỏi khắp các con phố tại Brussels và đọng lại thật đẹp trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam.

Tại đây, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã tổ chức buổi gặp mặt thân tình để chào Xuân và hướng tới ngày 8/3.

Ánh nắng dịu dàng hòa cùng tiếng cười rộn rã của các chị em đã tạo nên một bầu không khí tràn đầy sức sống, mang theo hơi thở quê hương và những kỳ vọng tươi sáng cho Năm mới.

Những tà áo dài mềm mại, đa sắc như mang cả hồn Tết Việt vượt nghìn dặm về giữa lòng châu Âu. Tiếng cười nói rộn ràng, những cái bắt tay thân tình nối dài câu chuyện về một năm hoạt động đầy nỗ lực và sáng tạo.

Dù chỉ mới thành lập từ tháng 3/2024 nhưng Hội phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã nhanh chóng khẳng định vai trò kết nối cộng đồng bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Nổi bật là việc Hội tích cực tham gia cuộc thi “Tết Việt Nam trong tôi” do các hội đoàn người Việt tại châu Âu tổ chức, xuất sắc giành một giải Nhì cùng 4 giải thưởng khác, trong đó có giải dành cho quốc gia có số lượng bài dự thi đông đảo nhất.

Tinh thần hướng về quê hương không chỉ thể hiện qua hoạt động văn hóa mà còn lan tỏa trong các chương trình thiện nguyện.

Một trong những gương mặt tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Ngân, với những đóng góp bền bỉ đã được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ghi nhận và tuyên dương.

Đặc biệt, chuyến công tác thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 trở thành kỷ niệm thiêng liêng, là niềm tự hào lớn lao và cũng là nguồn động viên để bà tiếp tục đồng hành, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn nơi quê nhà.

Niềm tự hào dân tộc của các thành viên Hội còn được khắc họa đậm nét qua những hành trình trở về nguồn cội. Đại diện của Hội đã trực tiếp tham gia lễ diễu hành chào mừng 50 năm thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh và 80 năm thành lập nước tại Hà Nội.

Giữa không khí trang nghiêm, rực rỡ cờ hoa của những ngày hội lớn, hình ảnh các chị em khoác trên mình tà áo dài truyền thống, sải bước tự hào giữa dòng người không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là biểu tượng sinh động của sự gắn bó bền chặt giữa những người con Việt Nam xa Tổ quốc với quê hương đất nước.

Hướng về tương lai, Hội phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã giới thiệu dự án thành lập Câu lạc bộ thanh thiếu niên Việt Nam tại Bỉ nhằm kết nối các em nhỏ gốc Việt và các em mang trong mình 50% dòng máu Việt.

Dự án chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa và tiếng Việt thông qua mô hình trường học thực nghiệm, kết hợp các lớp dạy nấu ăn, công nghệ thông tin và đặc biệt là các lớp tiếng Việt theo trình độ dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên, giúp các em từng bước hiểu, yêu và tự hào về cội nguồn của mình.

Các thành viên Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Đánh giá cao những nỗ lực và sáng kiến của Hội, ông Nguyễn Bá Sang, Tham tán phụ trách cộng đồng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, nhấn mạnh Hội không chỉ là mái nhà chung gắn kết phụ nữ Việt xa xứ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

Theo ông, những sáng kiến như mở lớp dạy tiếng Việt, tổ chức sinh hoạt văn hóa cho thanh thiếu niên gốc Việt sẽ góp phần hình thành những “cầu nối văn hóa," đưa hình ảnh Việt Nam lan tỏa sâu rộng hơn trong lòng bạn bè quốc tế.

Trong không gian liên hoan ẩm thực ấm cúng của buổi gặp mặt, khi hương bánh chưng, bánh tét, nem rán còn lan tỏa trên những bàn tiệc, không khí càng thêm rộn ràng với những giai điệu mùa Xuân vang lên đầy ngẫu hứng.

Các bạn trẻ là du học sinh Việt Nam tại Bỉ, thành viên nhóm nhạc Belhit, đã mang đến những ca khúc ca ngợi mùa Xuân, quê hương và đất nước bằng giọng hát mộc mạc, trong trẻo nhưng chan chứa cảm xúc.

Giữa tiếng trò chuyện râm ran và hương vị ẩm thực quê nhà, những lời ca quen thuộc vang lên như kéo gần khoảng cách địa lý, khiến nhiều người chợt thấy Tết Việt dường như đang hiện hữu rất gần, trong từng nhịp đàn, câu hát.

Buổi gặp mặt khép lại trong không khí đầm ấm của những trò chơi tập thể vui nhộn. Không chỉ các chị em phụ nữ mà cả các em nhỏ mang hai dòng máu Việt-Bỉ cũng hào hứng hòa mình tham gia, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp không gian.

Giữa sắc Xuân nhẹ nhàng nơi xứ người, mùa Xuân Việt hiện lên trọn vẹn và bền chặt, như một sợi dây vô hình kết nối các thế hệ người Việt tại Bỉ với quê hương đất Mẹ, nơi gìn giữ ký ức, nuôi dưỡng yêu thương và truyền tiếp hồn Việt mai sau./.

“Phụ nữ và hành trình truyền cảm hứng” - Gắn kết cộng đồng phụ nữ Việt ở Kansai Thông qua những câu chuyện đời thường, các đại biểu chia sẻ về hành trình lập nghiệp, học tập, nuôi dạy con cái, vượt qua khó khăn và đạt những thành tựu đáng trân trọng trong cuộc sống nơi xứ người.