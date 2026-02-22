Câu chuyện thành công của doanh nghiệp ẩm thực Việt Nam tại Australia

Trang tin sbs.com.au ngày 21/2 đăng bài viết cho biết giữa lòng thành phố Hobart yên bình - nơi trước đây gần như vắng bóng ẩm thực Việt, chuỗi nhà hàng Saigon Express đang tạo nên một câu chuyện thành công đáng chú ý.

Không chỉ mang đến những món ăn quen thuộc, các chủ doanh nghiệp trẻ người Việt còn góp phần quảng bá văn hóa, khẳng định tinh thần khởi nghiệp và sự gắn kết của cộng đồng người Việt xa quê.

Từ xuất phát điểm chỉ với 2 nhà hàng vào năm 2022, Saigon Express đã nhanh chóng mở rộng lên 8 cơ sở sau 3 năm. Đằng sau tốc độ tăng trưởng ấn tượng này là chiến lược xây dựng thương hiệu rõ ràng: Đưa ẩm thực Việt trở thành một lựa chọn quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người dân Tasmania, thay vì chỉ là trải nghiệm mới lạ.

Bài viết nhận định, trước đây thực khách Australia thường tìm đến món Việt với tâm thế “thử cho biết." Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã thay đổi.

Tại Tasmania, ẩm thực Việt dần khẳng định vị thế tương đương với các nền ẩm thực châu Á phổ biến như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan. Điều này phản ánh sự chuyển biến trong thói quen tiêu dùng và mức độ hội nhập văn hóa của món ăn Việt.

Tùy theo khu vực, cơ cấu khách hàng có sự khác biệt. Ở những nơi gần trường đại học hoặc trung tâm thành phố, khách Việt chiếm tỷ lệ cao. Trong khi đó, tại các khu dân cư, khách hàng chủ yếu là người Australia bản địa cùng cộng đồng quốc tế như Ấn Độ, Malaysia.

Một trong những yếu tố giúp Saigon Express thu hút và giữ chân thực khách là sự cân bằng hương vị. Người Việt vẫn tìm thấy “chất” quê nhà, còn khách quốc tế cảm nhận được sự hài hòa, dễ tiếp cận. Ngoài các món quen thuộc như phở, bánh mỳ, gỏi cuốn, nhà hàng còn giới thiệu những món cầu kỳ như bánh xèo hay các món xào sả ớt. Việc hướng dẫn thực khách tự cuốn bánh tráng theo phong cách truyền thống cũng tạo nên trải nghiệm ẩm thực mang tính tương tác, giúp họ hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam.

Theo bài viết, Tasmania với khí hậu mát mẻ, địa hình đồi núi gợi nhớ đến vùng cao phía Bắc Việt Nam như Lào Cai. Nơi đây trở thành điểm đến của nhiều người trẻ Việt Nam sau những năm làm việc tại các đô thị lớn như Melbourne hay Sydney. Dù nhịp sống không sôi động như các thành phố lớn, cộng đồng người Việt tại Hobart lại có sự gắn kết đặc biệt.

Quy mô cộng đồng nhỏ trở thành động lực thúc đẩy tinh thần đoàn kết. Các sự kiện văn hóa như Tết Trung Thu do Saigon Express tổ chức thu hút hàng trăm người tham gia, trở thành dịp để người Việt gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và giữ gìn bản sắc. Vào dịp Tết Nguyên Đán, nhà hàng cũng tổ chức bữa cơm tất niên cho những người không thể về nước, trong đó có cả nhân viên nước ngoài.

Đội ngũ nhân sự đa quốc tịch, từ du học sinh Việt Nam đến người Bangladesh, Ấn Độ và nhiều độ tuổi khác nhau, tạo nên môi trường làm việc đa văn hóa. Điều này không chỉ giúp lan tỏa ẩm thực Việt mà còn tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng.

Theo bài viết, câu chuyện của Saigon Express là minh chứng cho tinh thần khởi nghiệp bền bỉ, khả năng thích ứng và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Qua từng món ăn, hình ảnh Việt Nam tiếp tục được quảng bá sâu rộng, góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt trên trường quốc tế./.

